Facundo Moyano: los 14 testigos que declararán por el episodio con Candela Arizaga

La fiscalía porteña citó a policías, médicos, trabajadores de seguridad y familiares para reconstruir lo ocurrido en Belgrano y definir el avance de la causa.
La investigación que involucra al exdiputado Facundo Moyano y a Candela Arizaga tendrá una nueva etapa, con la declaración de 14 testigos convocados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3. Las audiencias se realizarán entre el 13 y el 31 de agosto y buscarán aportar información sobre lo sucedido durante la madrugada del episodio en un departamento de Belgrano. Entre los citados hay efectivos policiales, personal médico, trabajadores de seguridad, familiares y allegados de la joven.
El cronograma comenzará este jueves 13 de agosto con tres empleados vinculados al edificio donde reside Moyano. A las 9 declarará Juan Ramón Pavón, seguido a las 10 por Diego Nahuel Astrada, ambos integrantes del servicio de seguridad, mientras que a las 11 será citado Nelson David Maza, quien realizó el llamado al 911. Las testimoniales continuarán el martes 18 con Matías Ríos, inspector de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, integrante de la fuerza que acompañó a Arizaga al hospital; y Silvana Salerno, quien entrevistó a la joven durante su internación.
La fiscalía continuará el miércoles 19 con los testimonios de una oficial y dos profesionales de la salud. Melina Anahí Nieva se desempeñaba como oficial de consigna en el hospital cuando Arizaga recibió el alta, mientras que Rocío Mariel Averanga es la médica del SAME que intervino en el lugar. También declarará Karina Pinto, médica legista de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe correspondiente a Moyano durante su detención. Al día siguiente será el turno de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano; Miriam Josefina García, empleada doméstica del exdiputado; y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga.
Las últimas testimoniales están previstas para el lunes 31 de agosto y estarán a cargo de familiares de Candela Arizaga. Ese día fueron convocadas Miriam Puntonet, madre de la joven, y Victoria Arizaga, su hermana. La fiscalía busca reconstruir las distintas instancias del episodio y contrastar las declaraciones de quienes estuvieron involucrados antes, durante y después de la intervención policial. El objetivo es sumar elementos que permitan determinar cómo avanzar con la investigación.
El expediente se inició luego de que Moyano fuera demorado durante la madrugada del 4 de agosto en Belgrano, tras varios llamados al 911 que alertaron sobre una mujer que corría semidesnuda por la vía pública. Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano y el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Posteriormente, la joven declaró ante la fiscalía que Moyano no la había agredido ni le había impedido salir del departamento y atribuyó lo ocurrido a una descompensación vinculada al consumo de sustancias. Pese a ese testimonio, la Justicia mantuvo la imputación y rechazó el pedido de la defensa para levantar la restricción perimetral que le impide acercarse a Arizaga.
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