Facundo Moyano: los 14 testigos que declararán por el episodio con Candela Arizaga

El expediente se inició luego de que Moyano fuera demorado durante la madrugada del 4 de agosto en Belgrano, tras varios llamados al 911 que alertaron sobre una mujer que corría semidesnuda por la vía pública. Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano y el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Posteriormente, la joven declaró ante la fiscalía que Moyano no la había agredido ni le había impedido salir del departamento y atribuyó lo ocurrido a una descompensación vinculada al consumo de sustancias. Pese a ese testimonio, la Justicia mantuvo la imputación y rechazó el pedido de la defensa para levantar la restricción perimetral que le impide acercarse a Arizaga.