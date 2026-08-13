Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas, escapó y fue detenido a 200 metros

El acusado fue localizado poco después, a unos 200 metros de la vivienda, con lesiones cortantes. La Policía lo trasladó al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en grave estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.

Una trabajadora de una panadería de la zona también aportó su testimonio. “Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó a LN+.

El femicidio ocurrió en un PH del barrio porteño.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas. En la zona se desplegó un amplio operativo y se restringió el tránsito para permitir el trabajo de los peritos. La investigación quedó a cargo del Juzgado N°62, encabezado por Darío Bonanno, y de la Secretaría N°79, a cargo de Carolina Petracca, quienes buscarán determinar con precisión la secuencia del ataque y las circunstancias posteriores.

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, durante 2025 fueron asesinadas 200 mujeres en el país, lo que representó un femicidio cada 44 horas.