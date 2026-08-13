Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas, escapó y fue detenido a 200 metros

Una alerta permitió activar rápidamente el operativo y los agentes de seguridad hallaron posteriormente al sospechoso herido, quien permanece internado bajo pronóstico grave.
La Policía de la Ciudad detuvo esta mañana al acusado por asesinar a su mujer de 40 años a puñaladas en Villa Devoto. El mismo había intentado escapar, pero los agentes de seguridad dieron con él al instante
El crimen ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre Pedro Morán al 5200, cerca de Alta Gracia. La víctima fue encontrada sin vida por personal del SAME tras un llamado realizado al 911.
La denuncia fue realizada a las 6.50 por el hijo de la pareja, de 21 años, quien aseguró que su padre había atacado a su madre y abandonado la propiedad. El joven relató que estaba durmiendo cuando su hermana, de ocho años, lo despertó para contarle lo ocurrido.
Al arribar al domicilio, los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que murió en el acto como consecuencia de una “hemorragia importante”.
El acusado fue localizado poco después, a unos 200 metros de la vivienda, con lesiones cortantes. La Policía lo trasladó al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en grave estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.
Una trabajadora de una panadería de la zona también aportó su testimonio. “Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó a LN+.
Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas. En la zona se desplegó un amplio operativo y se restringió el tránsito para permitir el trabajo de los peritos. La investigación quedó a cargo del Juzgado N°62, encabezado por Darío Bonanno, y de la Secretaría N°79, a cargo de Carolina Petracca, quienes buscarán determinar con precisión la secuencia del ataque y las circunstancias posteriores.
Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, durante 2025 fueron asesinadas 200 mujeres en el país, lo que representó un femicidio cada 44 horas.
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