Paola Lens: la familia dijo que "no sabe qué pasó" con la joven

Dolores, la hermana de la damnificada, afirmó que Gabriela Protti, su madre, viajó a Palma de Mallorca, la isla en la que Paola se radicó el 6 de octubre.

La mujer expresó que siguen "preocupados" y "angustiados" porque no tienen conocimiento del paradero luego de concurrir a una seccional.

"No sabemos qué ocurrió. Paola solo fue a la comisaría, dijo estar bien y se fue. No dio dirección ni nada", indicó la joven de 19 años. En este contexto, la víctima acudió a una seccional policial y aseguró que “está bien”.

“La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en perfecto estado”, confirmaron desde el medio local Diario de Mallorca.

En este sentido, anunciaron que, según lo manifestado por la propia joven, no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria.

La Policía aseguró que está “realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”.

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre, cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostienen que no era Paola quien los estaba publicando.

Aunque no hay confirmación, la principal sospecha es que fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.