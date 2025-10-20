Revelaron el vínculo entre Pablo Laurta y el triple crimen de Florencio Varela

En diálogo con LN+, sostuvo que Laurta se habría “inspirado” en el crimen de las tres jóvenes, ejecutado por una banda narco, para intentar conseguir impunidad.

“Es común que personas de su personalidad tomen un caso muy famoso como ese y lo copien para lograr impunidad: fantasean con eso”, explicó.

Por su parte, Chávez recordó además que una de las madres de las víctimas de Florencio Varela había señalado que había muchos cabos sueltos, y advirtió que en el caso de Laurta ocurre algo similar. “En ambos hechos, los perpetradores vieron a las personas como objetos a los que robaron y luego mataron. Hacer eso no es sencillo”, afirmó.

La investigación del triple crimen narco estaría cerca de cerrarse. La investigación del triple crimen narco de Florencio Varela estaría cerca de cerrarse.

Mientras que sobre el perfil del doble femicida, la criminóloga se refirió a una de las declaraciones de Laurta, quien dijo frente a los medios: “Soy un mártir, hay que venerarme”.

Según su mirada, esta frase refleja un delirio de grandeza con rasgos paranoides: “Él se ve como alguien que merece ser venerado, porque cree que se sacrificó por el bien de su hijo”.

Sobre responsabilidad penal, Fernández Chávez aclaró que el hecho de que sufra una psicosis transitoria no lo convierte en inimputable. “Era plenamente consciente de lo que hacía”, aseguró, y concluyó: “Mucha gente confunde justicia con venganza, especialmente cuando tiene rasgos como los de Laurta”.

Laurta fue notificado de su detención en Córdoba y en los Tribunales expresó que está “en paz”

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y homicidio, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Córdoba en un gran operativo de seguridad y en su llegada a los Tribunales provinciales volvió hablar y dijo estar “en paz” porque su hijo “ahora está a salvo”, mientras que allí fue notificado de su detención y esta semana será indagado.

Luego de que en Entre Ríos haya sido imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, el domingo por la noche se concretó su traslado hacia Córdoba, provincia en la que será acusado del femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Minutos después de las 10 Laurta ingresó custodiado, con chaleco antibalas y casco, a los Tribunales de Córdoba donde fue notificado de su detención y esta semana será indagado por videollamada y ahí también le informarían su imputación.

Embed DOBLE FEMICIDIO EN CÓRDOBA



Pablo Laurta volvió a hablar antes de ser indagado: "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", expresó. El menor está con una familia transitoria y recibe apoyo psicológico pic.twitter.com/959lHQ81lz — Noticias 24h (@Notimix) October 20, 2025

En su ingreso, como ya ocurrió en otras oportunidades, el acusado volvió a hablar y sostuvo: “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”.

Esta expresión está ligada a que, según denunció, el menor era víctima de trata de personas. “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, volvió a manifestar.

Luego de la audiencia, será derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, si no por tener alta exposición.