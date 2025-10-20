Córdoba: una adolescente jugaba con un arma y se disparó en la cabeza

Luego, por la gravedad del cuadro, los médicos decidieron trasladarla al Hospital de Niños de esa provincia, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva, intubada y bajo estricta vigilancia de los especialistas.

La Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico que recibió a la adolescente. De acuerdo con las primeras versiones periodísticas, la chica habría estado manipulando el arma cuando se produjo el disparo. En este contexto, un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes. Hasta ahora, no se confirmó si esa fue el arma usada en el hecho.

Según dijeron fuentes cercanas al caso a El Doce, por estas horas intentan determinar en qué circunstancias ocurrió el disparo y si hubo participación de terceros. El caso está en plena investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

“Cuando salimos afuera, la chica estaba bañada de sangre, se había disparado con una carabina”, señaló el abuelo de la adolescente. “Está bien, está dormida. Están esperando las 48 horas para ver la reacción del organismo de ella y del cerebro”, agregó.

Las primeras 48 horas tras la internación son consideradas cruciales para determinar la evolución de su estado de salud.