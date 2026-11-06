Persecución de 120 kilómetros: escaparon de un control policial y terminaron detenidos

Durante el seguimiento se sumó un helicóptero de la Policía de la Ciudad para brindar apoyo aéreo. El recorrido incluyó distintas localidades bonaerenses, entre ellas Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín.

Luego, el Volkswagen Polo tomó las rutas 8, 5 y 7, hasta retomar la ruta 6. Finalmente, los efectivos lograron detener la marcha del vehículo en General Las Heras, en un procedimiento que contó con la colaboración de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Tras la intercepción, los agentes detuvieron a los dos ocupantes y recuperaron el automóvil.

Según informaron fuentes policiales, uno de los hombres registraba cuatro antecedentes penales, entre ellos causas por atentado contra la autoridad y narcotráfico. El otro acumulaba dos causas vinculadas con estafas.

Además, fuentes policiales señalaron que el sospechoso con antecedentes por drogas habría integrado la banda de Miguel Ángel Villalba, conocido como un jefe narco que intentó postularse como intendente de San Martín.

La investigación quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez Manuel de Campos.