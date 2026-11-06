Persecución de 120 kilómetros: escaparon de un control policial y terminaron detenidos

Dos hombres de 28 y 35 años fueron detenidos tras evadir un control en la Ciudad de Buenos Aires. El seguimiento duró más de una hora y contó con apoyo de un helicóptero.
La Policía porteña detuvo a dos hombres con antecedentes penales luego de una persecución que se extendió durante más de una hora y recorrió unos 120 kilómetros entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia. El operativo terminó sobre la ruta 6, a la altura del kilómetro 103, en General Las Heras, donde los sospechosos fueron interceptados con apoyo de efectivos bonaerenses.
Los detenidos, de 28 y 35 años, circulaban en un Volkswagen Polo que tenía un requerimiento de interceptación e identificación solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.
El episodio se inició cuando el sistema Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó el vehículo e identificó que tenía un pedido de intervención judicial. A partir de esa alerta, se activó un seguimiento en tiempo real mediante cámaras y domos de vigilancia, mientras efectivos policiales se dirigían a interceptarlo.
Sin embargo, el conductor no acató las indicaciones de los agentes, pese a las señales lumínicas y sonoras, y continuó la marcha hacia la provincia de Buenos Aires. De esta manera, comenzó un operativo que se prolongó durante más de 60 minutos.
Durante el seguimiento se sumó un helicóptero de la Policía de la Ciudad para brindar apoyo aéreo. El recorrido incluyó distintas localidades bonaerenses, entre ellas Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín.
Luego, el Volkswagen Polo tomó las rutas 8, 5 y 7, hasta retomar la ruta 6. Finalmente, los efectivos lograron detener la marcha del vehículo en General Las Heras, en un procedimiento que contó con la colaboración de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Tras la intercepción, los agentes detuvieron a los dos ocupantes y recuperaron el automóvil.
Según informaron fuentes policiales, uno de los hombres registraba cuatro antecedentes penales, entre ellos causas por atentado contra la autoridad y narcotráfico. El otro acumulaba dos causas vinculadas con estafas.
Además, fuentes policiales señalaron que el sospechoso con antecedentes por drogas habría integrado la banda de Miguel Ángel Villalba, conocido como un jefe narco que intentó postularse como intendente de San Martín.
La investigación quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez Manuel de Campos.
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