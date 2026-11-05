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Sigue detenido el joven que viajó hasta Ushuaia para intentar secuestrar a una menor

El muchacho de 23 años hostigaba a la adolescente de 12 años en las redes sociales desde hace tiempo. Fue detenido y se negó a declarar.

Sigue detenido y sin declarar un joven de 23 años en Ushuaia, Tierra del Fuego, acusado de viajar desde Buenos Aires hasta Tierra de Fuego para intentar secuestrar a una menor que acosaba desde hace tiempo en redes sociales, en un caso grooming, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el miércoles en la puerta del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) cuando la adolescente, de 12 años, regresaba al establecimiento educativo junto a sus compañeros después del almuerzo.

Ruiz no se escapó a pesar de haber sido descubierto. De manera violenta intentó ingresar a la institución pegándole patadas y piñas a la vidriera de la puerta, momento en el que la Policía logró detenerlo.

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Medios locales confirman que Ruiz ya tenía una causa en Ushuaia. El Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur tenía en carpeta la denuncia que realizó el padre de la adolescente tiempo atrás, en la que expuso que el joven acosaba a su hija por diversos perfiles de redes sociales.

El colegio de Ushuaia donde ocurrieron los hechos.

El colegio de Ushuaia donde ocurrieron los hechos.

Pese a la denuncia, el contacto continuó hasta esta semana cuando concretó un traslado de más de tres mil kilómetros, desde Buenos Aires hasta Ushuaia.

El implicado se encuentra detenido y en la indagatoria llevada a cabo se negó a declarar. La acusación hasta el momento es por grooming, daños y tentativa de rapto.

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