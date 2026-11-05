Sigue detenido el joven que viajó hasta Ushuaia para intentar secuestrar a una menor

Medios locales confirman que Ruiz ya tenía una causa en Ushuaia. El Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur tenía en carpeta la denuncia que realizó el padre de la adolescente tiempo atrás, en la que expuso que el joven acosaba a su hija por diversos perfiles de redes sociales.

El colegio de Ushuaia donde ocurrieron los hechos.

Pese a la denuncia, el contacto continuó hasta esta semana cuando concretó un traslado de más de tres mil kilómetros, desde Buenos Aires hasta Ushuaia.

El implicado se encuentra detenido y en la indagatoria llevada a cabo se negó a declarar. La acusación hasta el momento es por grooming, daños y tentativa de rapto.