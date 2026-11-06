La mujer, identificada como F. S., había sostenido durante décadas que su hijo nació con vida y que pudo verlo en la sala de partos, pero que después del nacimiento no le permitieron volver a tenerlo en brazos. Según su denuncia, las autoridades del hospital le comunicaron que el bebé había muerto, aunque nunca le entregaron el cuerpo ni le permitieron despedirse. La explicación que recibió fue que los restos quedarían en el establecimiento para realizar estudios.

Durante años, la madre intentó avanzar con la denuncia ante la Justicia provincial, pero la investigación no prosperó y terminó archivada. Con asesoramiento, consiguió reactivar el expediente y llevarlo al fuero federal. Además, aportó una muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza y consiguió documentación que, según sus representantes legales, refuerza las sospechas sobre lo ocurrido.

Entre las pruebas presentadas aparecen contradicciones en los certificados de nacimiento y defunción del bebé. Ambos documentos tienen registrado el mismo número de DNI, pero consignan horarios incompatibles. Incluso, de acuerdo con los abogados, el pequeño figura como fallecido antes de su propio nacimiento. Estas irregularidades forman parte de los elementos que llevaron a profundizar la investigación sobre lo sucedido en el hospital durante la década de 1980.

La causa fue aceptada por la Justicia Federal en agosto de 2025 y el dictamen inicial del fiscal Alcaraz consideró que los hechos denunciados podrían encuadrarse en los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público. Los abogados también plantearon la posibilidad de avanzar con un Juicio por la Verdad, una herramienta judicial que permite esclarecer hechos y garantizar el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido, incluso cuando no sea posible obtener una condena penal.

Qué sigue en la investigación

Tras el hallazgo de los restos, será el juez Garnica quien determine los próximos pasos del expediente. Uno de los principales objetivos será reconstruir lo ocurrido en el hospital Lagomaggiore e identificar a las autoridades, médicos y trabajadores que se desempeñaban allí durante aquellos años. Además, la investigación podría extenderse a otras desapariciones de niños denunciadas en el mismo establecimiento entre las décadas de 1980 y 1990.

Los representantes de la madre señalaron que el caso podría convertirse en el primero de Mendoza investigado bajo la figura del Juicio por la Verdad en un hecho ocurrido durante la democracia. Otro de los puntos que deberá analizar la Justicia es la eventual prescripción de los delitos denunciados, además de las responsabilidades que pudieran surgir de la documentación y los testimonios incorporados al expediente.