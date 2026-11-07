Piden juzgar a cuatro presos que se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema

Con esos datos, contactaban a sus familiares y exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.

Los presos empleaban el nombre del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones con familiares de otros detenidos.

En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos, destaca el portal Fiscales.

La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.

Además de los llamados a dependencias oficiales, la acusación comprende dos maniobras de estafa y un episodio de extorsión en perjuicio de personas que fueron contactadas por los integrantes del grupo.

Para Picardi, los cuatro imputados, que están detenidos y registran condenas por otros delitos, tuvieron intervenciones concretas y diferenciadas en la organización.