Seis accidentes de tránsito dejaron heridos y complicaciones en distintos puntos de la Ciudad

A las 6.40, dos autos colisionaron en Elvira Rawson de Dellepiane y Pierina Dialessi. Uno de los vehículos escapó del lugar, mientras que un hombre de 64 años, que sufrió politraumatismos, fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Argerich.

Otro de los hechos ocurrió a las 7.10 en Juana Manso y Camila O'Gorman, donde un auto atropelló a dos personas y posteriormente se dio a la fuga. El SAME asistió a los dos peatones, un hombre y una mujer, quienes sufrieron politraumatismos.

El último accidente registrado fue a las 7.20 en avenida Alvear y Ayacucho. Una mujer de 38 años que circulaba en un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo y chocó contra un cartel publicitario ubicado en la vía pública. La conductora manifestó dolores en la zona torácica, fue asistida por el SAME y, tras un control clínico, se determinó que no necesitaba ser trasladada a un centro de salud.