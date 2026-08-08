Seis accidentes de tránsito dejaron heridos y complicaciones en distintos puntos de la Ciudad

Los siniestros ocurrieron entre la madrugada y las primeras horas de este sábado e involucraron a autos, motos y peatones. Dos conductores escaparon tras los choques.
Al menos seis accidentes de tránsito se registraron durante las primeras horas de este sábado en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los siniestros dejaron varios heridos, que fueron asistidos por el SAME, mientras que en dos de los casos los conductores involucrados se dieron a la fuga.
El primero ocurrió pasada la 1 de la madrugada en José Antonio Cabrera al 5800, entre Ángel Carranza y Emilio Ravignani. Un hombre de 46 años fue atropellado por un auto cuando salía de un garage y sufrió politraumatismos. El SAME lo asistió y trasladó al Hospital Rivadavia.
A las 2.05, en la avenida General Paz, a la altura de Cabildo y en sentido al Río de la Plata, se produjo un choque múltiple entre un auto, un camión y otro vehículo. Como consecuencia del impacto, los rodados también chocaron contra el guardarraíl. Los conductores fueron evaluados por el SAME y no necesitaron ser trasladados, mientras que las pericias quedaron a cargo de la Comisaría 12A.
Más tarde, a las 5.45, un auto y una moto chocaron en la intersección de Cobo y Curapaligüe. Un motociclista de 30 años sufrió traumatismos en los miembros inferiores y recibió asistencia médica en el lugar, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.
A las 6.40, dos autos colisionaron en Elvira Rawson de Dellepiane y Pierina Dialessi. Uno de los vehículos escapó del lugar, mientras que un hombre de 64 años, que sufrió politraumatismos, fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Argerich.
Otro de los hechos ocurrió a las 7.10 en Juana Manso y Camila O'Gorman, donde un auto atropelló a dos personas y posteriormente se dio a la fuga. El SAME asistió a los dos peatones, un hombre y una mujer, quienes sufrieron politraumatismos.
El último accidente registrado fue a las 7.20 en avenida Alvear y Ayacucho. Una mujer de 38 años que circulaba en un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo y chocó contra un cartel publicitario ubicado en la vía pública. La conductora manifestó dolores en la zona torácica, fue asistida por el SAME y, tras un control clínico, se determinó que no necesitaba ser trasladada a un centro de salud.
comentar