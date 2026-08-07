Rechazan el pedido de Facundo Moyano para levantar las medidas restrictivas

Facundo Moyano recuperó su libertad.

El letrado también señaló que Arizaga había definido la relación como un noviazgo, algo que, según indicó, también fue corroborado por Moyano al prestar declaración ante la fiscalía.

Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud "colaborativa y tranquila", de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven se presentó en el Hospital Pirovano.

En ese marco, el abogado había señalado que la modelo manifestó que no quería mantener las medidas restrictivas impuestas contra Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.

Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado. Ahora, la fiscalía resolvió mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.