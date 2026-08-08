Imputaron a Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual

El exparticipante de Gran Hermano quedó formalmente acusado por hechos denunciados por Iara Ledesma, que habrían ocurrido hace seis años. El relato de la prima.
El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, de 23 años, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, a raíz de una denuncia presentada por su prima Iara Agustina Ledesma. La investigación está a cargo de la Justicia de La Matanza y se centra en hechos que, según la denunciante, habrían ocurrido en 2020, cuando ella tenía 13 años y él, 17.
Medina se presentó el último viernes ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, donde quedó formalmente imputado. En la causa interviene el juez de Garantías del Joven N° 1, Gustavo Indovino, mientras que la investigación está encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina.
Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en una vivienda de Virrey del Pino, donde vivía la familia. Ledesma declaró que se encontraba acostada en su habitación cuando Medina habría ingresado, se habría recostado junto a ella y la habría sometido a tocamientos en sus partes íntimas. Antes de retirarse, le habría advertido a su prima que, si contaba lo ocurrido, “se iba a armar un gran lío familiar”.
Iara Ledesma contó públicamente su experiencia días después de radicar la denuncia. Según explicó, durante varios años mantuvo silencio sobre lo ocurrido y recién pudo hablar del episodio cuando tenía 15 años.
La joven relató que, en un principio, decidió contarle lo sucedido a su madre y que ambas fueron hasta la vivienda de la familia Medina. Allí, según su testimonio, Thiago habría reconocido lo ocurrido entre lágrimas y pedido perdón.
Ledesma sostuvo que en ese momento la familia decidió mantener el episodio dentro de ese ámbito y prefirió no realizar la denuncia judicial. Con el paso del tiempo, aseguró que distintas versiones sobre lo sucedido comenzaron a circular entre personas del barrio.
La denuncia formal finalmente fue presentada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. La joven instó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra Medina.
Tras conocerse públicamente la denuncia, Medina difundió un comunicado en sus redes sociales en el que negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que había puesto el caso en manos de su abogado.
El exparticipante de Gran Hermano manifestó, además, que se pondría a disposición de la Justicia y que no realizaría nuevas declaraciones mientras avanzara la investigación, en consideración de las personas involucradas.
La imputación no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal del acusado. La Justicia deberá avanzar con la investigación y analizar las pruebas y testimonios incorporados al expediente.
La investigación se tramita ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil porque Medina tenía 17 años al momento de los hechos denunciados.
La causa busca determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del episodio denunciado. Mientras tanto, el expediente continúa bajo investigación de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 2 de La Matanza, con intervención del juez de Garantías del Joven N° 1.