Imputaron a Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual

La joven relató que, en un principio, decidió contarle lo sucedido a su madre y que ambas fueron hasta la vivienda de la familia Medina. Allí, según su testimonio, Thiago habría reconocido lo ocurrido entre lágrimas y pedido perdón.

Ledesma sostuvo que en ese momento la familia decidió mantener el episodio dentro de ese ámbito y prefirió no realizar la denuncia judicial. Con el paso del tiempo, aseguró que distintas versiones sobre lo sucedido comenzaron a circular entre personas del barrio.

La denuncia formal finalmente fue presentada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. La joven instó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra Medina.

Qué dijo Thiago Medina

Tras conocerse públicamente la denuncia, Medina difundió un comunicado en sus redes sociales en el que negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que había puesto el caso en manos de su abogado.

El exparticipante de Gran Hermano manifestó, además, que se pondría a disposición de la Justicia y que no realizaría nuevas declaraciones mientras avanzara la investigación, en consideración de las personas involucradas.

La imputación no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal del acusado. La Justicia deberá avanzar con la investigación y analizar las pruebas y testimonios incorporados al expediente.

Una causa en el fuero juvenil

La investigación se tramita ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil porque Medina tenía 17 años al momento de los hechos denunciados.

La causa busca determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del episodio denunciado. Mientras tanto, el expediente continúa bajo investigación de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 2 de La Matanza, con intervención del juez de Garantías del Joven N° 1.