Pity Álvarez quiso escaparse del Hospital Tornú y se suspendió la audiencia

Ocurrió cuando lo trasladaban a una sala común para seguir el juicio de manera virtual y sufrió una crisis nerviosa. Qué dijo su abogado Javier Baños.
El músico Cristian "Pity" Álvarez sufrió este lunes una crisis nerviosa en el Hospital Tornú, donde permanece internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio en su contra por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el exlíder de Viejas Locas participara de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al artista con un teléfono celular o una computadora. "Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo", explicó su abogado defensor, Javier Baños, a la agencia Noticias Argentinas.
Para hoy estaban previstas las declaraciones de un cura y un perito, al tiempo que las identidades de los otros cuatro citados fueron reservadas. A poco de comenzar la audiencia, Baños volvió a pedir la suspensión del debate por el estado de salud del músico, en medio de los rechazos de la Fiscalía y los representantes de la querella.
En ese momento, el Tribunal solicitó evaluar la salud mental de Álvarez y continuar con el juicio. Cuando intentaron trasladar al exlíder de Intoxicados de terapia intermedia a una sala común del centro médico para que pudiera conectarse al debate, sufrió una crisis nerviosa y quiso escaparse del hospital. Ante esa situación, lo contuvieron y decidieron llevarlo otra vez a la habitación donde estaba, mientras que los jueces suspendieron la audiencia.
Álvarez, de 54 años, permanece internado en el Tornú desde la semana pasada, luego de haber padecido una crisis hipertensiva en su domicilio y chocado su Volkswagen Bora contra otro vehículo que cargaba combustible en una estación de servicio de la Ciudad de Buenos Aires.
Pese a las reiteradas nulidades presentadas por la defensa, el Tribunal rechazó las peticiones. Y cuando se pidió su traslado a un instituto médico de su obra social, ningún centro quiso aceptarlo.
El cantante está acusado de asesinar de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.
“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, argumentó "Pity" ante la prensa cuando se entregó a la Policía. El intérprete está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.
comentar