Pity Álvarez quiso escaparse del Hospital Tornú y se suspendió la audiencia

Álvarez, de 54 años, permanece internado en el Tornú desde la semana pasada, luego de haber padecido una crisis hipertensiva en su domicilio y chocado su Volkswagen Bora contra otro vehículo que cargaba combustible en una estación de servicio de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a las reiteradas nulidades presentadas por la defensa, el Tribunal rechazó las peticiones. Y cuando se pidió su traslado a un instituto médico de su obra social, ningún centro quiso aceptarlo.

El VW Bora de "Pity" Álvarez, a la izquierda, tras retroceder y colisionar la semana pasada contra un Peugeot 208.

El cantante está acusado de asesinar de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, argumentó "Pity" ante la prensa cuando se entregó a la Policía. El intérprete está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.