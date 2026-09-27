Lo buscaban desde hacía tres años por abuso sexual contra su hermana y cayó en Banfield

El acusado tiene 23 años y era buscado por abuso sexual desde 2023, cuando la abuela de la víctima denunció los ataques.
Un joven de 23 años que permanecía prófugo desde hacía más de tres años fue detenido en la localidad bonaerense de Banfield, acusado por abuso sexual contra su hermana cuando era menor de edad. Los investigadores lograron ubicarlo después de rastrear el teléfono celular que utilizaba y establecer que se encontraba oculto en la casa de un familiar.
La investigación se inició el 20 de junio de 2023, cuando la abuela de la víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero para denunciar los presuntos ataques.
Según relató, los abusos se producían durante la madrugada, cuando ella se retiraba de la vivienda para dirigirse a su trabajo en la localidad de Caseros.
A partir de la denuncia, la Justicia ordenó distintas medidas de prueba y la adolescente declaró mediante Cámara Gesell. Los resultados de los peritajes y de las actuaciones realizadas permitieron avanzar en la investigación hasta que se dispuso un allanamiento para detener al sospechoso.
Sin embargo, cuando los efectivos llegaron hasta su domicilio, el acusado ya había escapado. Desde entonces permaneció prófugo y sin que los investigadores pudieran determinar inicialmente dónde se encontraba.
Ante esa situación, la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de San Martín, encabezada por el fiscal Ricardo Romero, solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina.
Los agentes iniciaron tareas de inteligencia y, con la colaboración del Departamento de Cibercrimen, utilizaron herramientas de geolocalización para rastrear el teléfono que usaba el sospechoso.
Así establecieron que el dispositivo registraba actividad en una vivienda de un familiar ubicada en Banfield. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González, autorizó el procedimiento.
Los policías montaron una vigilancia en la zona y finalmente identificaron al acusado mientras caminaba por la vía pública. Fue interceptado y detenido en Rodríguez Peña al 1900, en Banfield Oeste.
El joven quedó a disposición de la Justicia imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de San Martín, que deberá avanzar ahora con la situación procesal del detenido.
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