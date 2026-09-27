Lo buscaban desde hacía tres años por abuso sexual contra su hermana y cayó en Banfield

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron hasta su domicilio, el acusado ya había escapado. Desde entonces permaneció prófugo y sin que los investigadores pudieran determinar inicialmente dónde se encontraba.

Ante esa situación, la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de San Martín, encabezada por el fiscal Ricardo Romero, solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina.

Búsqueda del pófugo

Los agentes iniciaron tareas de inteligencia y, con la colaboración del Departamento de Cibercrimen, utilizaron herramientas de geolocalización para rastrear el teléfono que usaba el sospechoso.

Así establecieron que el dispositivo registraba actividad en una vivienda de un familiar ubicada en Banfield. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González, autorizó el procedimiento.

Los policías montaron una vigilancia en la zona y finalmente identificaron al acusado mientras caminaba por la vía pública. Fue interceptado y detenido en Rodríguez Peña al 1900, en Banfield Oeste.

El joven quedó a disposición de la Justicia imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de San Martín, que deberá avanzar ahora con la situación procesal del detenido.