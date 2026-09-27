Cayó una avioneta en Córdoba: cinco personas fueron hospitalizadas

La avioneta se precipitó en una zona de monte cercana a avenida Ciudad de Valparaíso y sus ocupantes fueron rescatados con vida.
Una avioneta se estrelló este domingo en una zona rural de Córdoba y sus cinco ocupantes fueron hospitalizados, luego de quedar atrapados entre la vegetación. En la aeronave viajaban tres adultos y dos menores, quienes fueron encontrados con vida por los equipos de rescate. El accidente ocurrió después de las 13.30, cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9, en las inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo.
Los ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados a distintos centros de salud. Los dos menores fueron derivados conscientes al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron llevados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Vecinos que llegaron antes que los equipos oficiales ingresaron al monte y localizaron a los pasajeros al escuchar los gritos de uno de los niños. Luego intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias 107.
La aeronave era una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, que terminó contra un árbol después de desplazarse unos 50 metros entre la vegetación. El difícil acceso al lugar complicó las tareas de rescate y, para retirar al piloto, los bomberos tuvieron que desmontar parte del techo de la cabina. Los adultos presentaban distintas lesiones, entre ellas golpes, cortes y una posible fractura en un brazo, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre la evolución de los heridos.
Las causas del accidente todavía no fueron determinadas y la investigación deberá establecer qué ocurrió antes de la caída. Testigos mencionaron una posible falla mecánica, pero esa hipótesis aún no fue confirmada por las autoridades. La Piper Comanche 250 tiene capacidad oficial para cuatro ocupantes, por lo que la presencia de cinco personas a bordo también será analizada. La investigación técnica quedará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), mientras que la zona permanece bajo custodia policial a la espera de las pericias.
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