Cayó una avioneta en Córdoba: cinco personas fueron hospitalizadas

Las causas del accidente todavía no fueron determinadas y la investigación deberá establecer qué ocurrió antes de la caída. Testigos mencionaron una posible falla mecánica, pero esa hipótesis aún no fue confirmada por las autoridades. La Piper Comanche 250 tiene capacidad oficial para cuatro ocupantes, por lo que la presencia de cinco personas a bordo también será analizada. La investigación técnica quedará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), mientras que la zona permanece bajo custodia policial a la espera de las pericias.