La defensa del músico pidió que se conecte por Zoom mientras permanece internado. El Tribunal Oral N.º 29 rechazó suspender el debate, que este lunes suma siete testigos.
El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz continuó este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, con el músico internado en el Hospital Tornú, por lo que su defensa solicitó que pueda participar de manera remota de la audiencia.
Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro realizaron el pedido ante el tribunal y plantearon que, si no fuera posible establecer la conexión desde el lugar donde se encuentra internado el músico, se lo traslade dentro del propio hospital a una sala que permita garantizar su participación.
“Asimismo, se hace saber que en caso de que no sea posible la conexión en el sitio donde actualmente se encuentra actualmente el paciente, se solicita que en lo inmediato se lo traslade a alguna sala dentro del hospital a su cargo donde pueda garantizarse la conexión”, señalaron los abogados en el escrito presentado este lunes.
La defensa había solicitado que el juicio fuera suspendido debido a la internación del músico. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y resolvió continuar con las audiencias.
Según la información difundida sobre la decisión, los jueces consideraron que la situación actual de Álvarez no constituye una circunstancia novedosa que justifique detener el debate.
La audiencia corresponde a la undécima jornada del juicio y para este lunes fueron convocados siete testigos, entre ellos una perito y un sacerdote, mientras que las otras personas citadas mantenían su identidad reservada.
El debate comenzó por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. La acusación contra Álvarez es por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.
Hasta el momento, el tribunal ya recibió declaraciones de otros testigos y el proceso continúa con la incorporación de nuevos testimonios.
Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú desde la semana pasada, luego de atravesar una crisis hipertensiva. La internación ocurrió después de un choque registrado en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.
La defensa también había solicitado su traslado a una institución médica vinculada con su cobertura de salud, pero hasta este lunes no se había concretado esa derivación. Por ese motivo, el músico continúa en ese hospital mientras se aguarda su evolución clínica.
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