Según la información difundida sobre la decisión, los jueces consideraron que la situación actual de Álvarez no constituye una circunstancia novedosa que justifique detener el debate.

Siete testigos declararán este lunes

La audiencia corresponde a la undécima jornada del juicio y para este lunes fueron convocados siete testigos, entre ellos una perito y un sacerdote, mientras que las otras personas citadas mantenían su identidad reservada.

El juicio contra Pity Álvarez continúa en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

El debate comenzó por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. La acusación contra Álvarez es por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Hasta el momento, el tribunal ya recibió declaraciones de otros testigos y el proceso continúa con la incorporación de nuevos testimonios.

Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú desde la semana pasada, luego de atravesar una crisis hipertensiva. La internación ocurrió después de un choque registrado en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

La defensa también había solicitado su traslado a una institución médica vinculada con su cobertura de salud, pero hasta este lunes no se había concretado esa derivación. Por ese motivo, el músico continúa en ese hospital mientras se aguarda su evolución clínica.