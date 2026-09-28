Inseguridad en San Isidro: reconocido abogado sufrió una violenta entradera

Ramón Lanús, intendente de San Isidro

La seguridad del Municipio llegó tarde

Mientras los delincuentes seguían dentro del inmueble, un vecino dio aviso al Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro, pero la ayuda llegó tarde y los delincuentes pudieron fugarse.

Se estableció que los ladrones lograron huir con 4.800 dólares, dos celulares, tarjetas de crédito y una camioneta Jeep Renegade negra.

En la causa interviene la UFI en turno, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb.