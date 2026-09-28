Inseguridad en San Isidro: reconocido abogado sufrió una violenta entradera

El robo sucedió en Martínez, San Isidro, cuando el matrimonio de jubilados se encontraba durmiendo dentro de la vivienda, ubicada en la calle Paso al 1000, y fueron sorprendidos por cuatro ladrones.
El reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa fueron víctimas de una violenta entradera en el partido bonaerense de San Isidro donde delincuentes lograron apoderarse de dinero, joyas y el auto de la esposa del letrado.
El robo sucedió en Martínez, partido San Isidro, cuando el matrimonio de jubilados se encontraba durmiendo dentro de la vivienda, ubicada en la calle Paso al 1000, y fueron sorprendidos por cuatro ladrones.
Se supo que la banda delictiva ingresó por una ventana de la parte de atrás de la finca con guantes colocados y los rostros cubiertos.
Durante el robo el abogado fue golpeado mientras estaba atado, por lo que debió ser atendido por personal médico por un puñetazo en el ojo izquierdo.
Mientras los delincuentes seguían dentro del inmueble, un vecino dio aviso al Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro, pero la ayuda llegó tarde y los delincuentes pudieron fugarse.
Se estableció que los ladrones lograron huir con 4.800 dólares, dos celulares, tarjetas de crédito y una camioneta Jeep Renegade negra.
En la causa interviene la UFI en turno, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb.