Procesaron a Día por presunta evasión previsional y embargaron a la empresa por $800 millones

Uno de los elementos centrales mencionados en la resolución fue que 2267 empleados habrían prestado servicios para más de un franquiciado, un dato que, según la acusación, reforzaría la hipótesis de una dependencia directa con la empresa matriz. La fiscalización alcanzó, según la causa, a 13.690 trabajadores y a 1072 supuestos franquiciados.

Además, se incorporaron referencias al sistema interno conocido como “llave 4”, que habría permitido modificar stocks y precios de forma remota desde la compañía, junto con otros mecanismos de control sobre recaudación y pagos electrónicos que, para la Justicia, podrían ser indicios de dirección centralizada.

Para fijar el embargo por $800 millones, el juzgado tomó en cuenta montos ajustados por la fiscalización -estimados en más de $579 millones- además de eventuales multas y gastos procesales.

Desde Día Argentina rechazaron las acusaciones y afirmaron que cumplen con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales, además de remarcar que la causa se encuentra en una etapa inicial y que “no existe al momento ninguna resolución definitiva”. También señalaron que colaboran con las autoridades y cuentan con sistemas de control interno y auditoría.