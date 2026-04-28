Procesaron a Día por presunta evasión previsional y embargaron a la empresa por $800 millones

La Justicia investiga 34 hechos entre 2015 y 2018 y sostiene que la cadena habría usado contratos de franquicia para, presuntamente, evadir aportes y contribuciones a la seguridad social.
La Justicia procesó a Día Argentina S.A. en una causa por presunta evasión previsional, en una resolución que además incluyó un embargo de $800 millones sobre bienes de la compañía. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, en el marco de una investigación por 34 hechos ocurridos entre 2015 y 2018.
Según la resolución, la empresa habría utilizado contratos de franquicia, concesión y consignación para encubrir relaciones laborales y evitar, presuntamente, el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en la causa penal, aunque aclaró que el procesamiento no implica una condena.
De acuerdo con el expediente, el procesamiento alcanza supuestos casos de evasión previsional simple y agravada, con montos que habrían superado los $7 millones mensuales en algunos períodos y los $14 millones en otros. La acusación apunta además al uso de terceros interpuestos como mecanismo para ocultar al verdadero sujeto obligado.
Entre las pruebas valoradas por el juzgado figuran cruces de información laboral y fiscal, testimonios, intervenciones telefónicas y el análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos, de donde surgirían indicios de injerencia de la compañía en contrataciones, traslados y despidos de personal.
Uno de los elementos centrales mencionados en la resolución fue que 2267 empleados habrían prestado servicios para más de un franquiciado, un dato que, según la acusación, reforzaría la hipótesis de una dependencia directa con la empresa matriz. La fiscalización alcanzó, según la causa, a 13.690 trabajadores y a 1072 supuestos franquiciados.
Además, se incorporaron referencias al sistema interno conocido como “llave 4”, que habría permitido modificar stocks y precios de forma remota desde la compañía, junto con otros mecanismos de control sobre recaudación y pagos electrónicos que, para la Justicia, podrían ser indicios de dirección centralizada.
Para fijar el embargo por $800 millones, el juzgado tomó en cuenta montos ajustados por la fiscalización -estimados en más de $579 millones- además de eventuales multas y gastos procesales.
Desde Día Argentina rechazaron las acusaciones y afirmaron que cumplen con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales, además de remarcar que la causa se encuentra en una etapa inicial y que “no existe al momento ninguna resolución definitiva”. También señalaron que colaboran con las autoridades y cuentan con sistemas de control interno y auditoría.
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