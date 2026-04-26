Detuvieron en Escobar un hombre acusado de abusar y dejar embarazada a su hija de 12 años

El sospechoso fue capturado en Loma Verde tras permanecer prófugo. La denuncia se activó luego de que la menor hablara durante una consulta médica.
Un hombre de 39 años fue detenido en Loma Verde, partido bonaerense de Escobar, acusado de abusar y dejar embarazada a su hija de 12 años. La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre, quien llevó a la menor a un centro de salud por un malestar persistente. Durante la atención, la víctima contó lo ocurrido y se activaron los protocolos sanitarios y judiciales.
El acusado, identificado como Fernando Nelson Peruano, se encontraba prófugo al momento de la denuncia. El operativo fue realizado por la SubDDI de Escobar, que logró ubicarlo tras distintas tareas de inteligencia. Según fuentes policiales, el hombre intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, pero fue interceptado a pocos metros.
Los estudios médicos confirmaron que la menor cursa un embarazo de aproximadamente tres meses, lo que derivó en la formalización de la denuncia penal. Tras conocerse el caso, el sospechoso abandonó su domicilio para evitar ser detenido, lo que dio inicio a su búsqueda.
La localización se produjo en una vivienda de la zona de Loma Verde, donde los investigadores montaron una vigilancia encubierta. Luego de su captura, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia para el avance de la causa.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. El imputado enfrenta cargos agravados por el vínculo, mientras que la menor recibe acompañamiento psicológico y asistencia de organismos especializados en Niñez y Género.
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