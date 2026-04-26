Detuvieron en Escobar un hombre acusado de abusar y dejar embarazada a su hija de 12 años

El sospechoso fue capturado en Loma Verde tras permanecer prófugo. La denuncia se activó luego de que la menor hablara durante una consulta médica.

Un hombre de 39 años fue detenido en Loma Verde, partido bonaerense de Escobar, acusado de abusar y dejar embarazada a su hija de 12 años. La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre, quien llevó a la menor a un centro de salud por un malestar persistente. Durante la atención, la víctima contó lo ocurrido y se activaron los protocolos sanitarios y judiciales.