Histórica marca de electrodomésticos deja de fabricar heladeras en Rosario y despide personal

El contexto territorial que rodea a este caso particular fue analizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), que en su último informe correspondiente a la actividad de febrero pasado. Allí la entidad fabril alertó sobre una crisis industrial sistémica del sector. El nivel de producción industrial en la provincia registró una "marcada caída de 14,9% interanual" durante el segundo mes del año. El indicador general reveló que el "76% del total de ramas industriales" presentó una menor actividad, situando al índice en niveles históricamente bajos.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) informó que en marzo la utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico descendió al 41,8%, lo que significa que más de la mitad de la infraestructura productiva en Argentina se encuentra ociosa.

El relevamiento de ADIMRA concluye que 6 de cada 10 empresas del rubro no proyectan cambios positivos en el corto plazo, consolidando un clima de incertidumbre que ya afecta de forma directa a los polos productivos de todo el país.