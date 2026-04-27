Histórica marca de electrodomésticos deja de fabricar heladeras en Rosario y despide personal

En medio de la crisis que afecta a la industria en todo el país, este fin de semana se conoció que Frimetal, la empresa que ensambla la marca Electrolux en Rosario, cesará la producción de heladeras en mayo.
La compañía Frimetal, ubicada en la ciudad de Rosario, informó que dejará de producir heladeras para la marca Electrolux, una decisión que se hará efectiva a partir de mayo. Con operaciones al mínimo, se prevé una fuerte reducción en la plantilla, que ya se había achicado en dos tercios
Este movimiento representa el fin de la manufactura local de uno de sus productos más emblemáticos, tras haber discontinuado la línea de cocinas en enero pasado.
El impacto en el empleo es una de las mayores preocupaciones. La planta, que en su momento de máxima actividad contaba con 750 trabajadores, hoy opera con una nómina de 250 empleados y, con la detención de la línea de frío, se estima que la empresa quedará con apenas 150 operarios, quienes se dedicarán a las pocas tareas que permanecerán activas.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la operación, la estrategia de supervivencia de la firma implica sostener una estructura productiva mínima. "La planta quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas", señalaron, confirmando que para el resto de los electrodomésticos el modelo se volcará hacia la importación.
El contexto territorial que rodea a este caso particular fue analizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), que en su último informe correspondiente a la actividad de febrero pasado. Allí la entidad fabril alertó sobre una crisis industrial sistémica del sector. El nivel de producción industrial en la provincia registró una "marcada caída de 14,9% interanual" durante el segundo mes del año. El indicador general reveló que el "76% del total de ramas industriales" presentó una menor actividad, situando al índice en niveles históricamente bajos.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) informó que en marzo la utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico descendió al 41,8%, lo que significa que más de la mitad de la infraestructura productiva en Argentina se encuentra ociosa.
El relevamiento de ADIMRA concluye que 6 de cada 10 empresas del rubro no proyectan cambios positivos en el corto plazo, consolidando un clima de incertidumbre que ya afecta de forma directa a los polos productivos de todo el país.