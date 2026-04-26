Dolor por Agustín Rivero: la despedida al joven de 21 años asesinado en Temperley

Familiares, amigos y la universidad lo recordaron con mensajes conmovedores mientras avanza la investigación por el ataque ocurrido al volver de cursar
La despedida a Agustín Rivero, el joven de 21 años de Temperley, estuvo atravesada por el dolor y los mensajes de afecto de su entorno. Familiares, amigos y vecinos lo recordaron en redes sociales, donde destacaron su esfuerzo y sus proyectos, mientras reclamaron justicia por lo ocurrido. Desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde estudiaba Administración de Empresas, también expresaron su pesar por la pérdida.
“Su muerte, como víctima de un hecho delictivo, nos lastima y nos conmueve como comunidad”, señalaron desde la institución, al tiempo que acompañaron a sus seres queridos. Entre los mensajes, uno de sus amigos resumió el impacto de la noticia: “Te arrebataron la vida como si nada”, en una despedida que se replicó entre quienes compartían su día a día.
El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando Agustín regresaba de la facultad en la zona de San José, en Temperley. Fue abordado por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un auto robado, quienes lo amenazaron para quitarle sus pertenencias. Aunque entregó la mochila, el asaltante insistió en llevarse el celular y, cuando el joven intentó alejarse, efectuó un disparo que impactó en su abdomen.
Gravemente herido, logró pedir ayuda a una vecina y fue trasladado de urgencia a una clínica de Banfield, donde falleció horas más tarde. La investigación permitió reconstruir la secuencia a partir de cámaras de seguridad, que mostraron el recorrido de los sospechosos y confirmaron que el vehículo utilizado había sido robado poco antes del ataque.
Por el caso hay dos detenidos y otros dos sospechosos identificados que permanecen prófugos. La causa está en manos de la UFI N°7 de Lomas de Zamora, que imputó a los acusados por homicidio criminis causa. Mientras avanza la búsqueda del resto de los implicados, el reclamo de justicia se mantiene entre familiares, amigos y vecinos.
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