Dolor por Agustín Rivero: la despedida al joven de 21 años asesinado en Temperley

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando Agustín regresaba de la facultad en la zona de San José, en Temperley. Fue abordado por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un auto robado, quienes lo amenazaron para quitarle sus pertenencias. Aunque entregó la mochila, el asaltante insistió en llevarse el celular y, cuando el joven intentó alejarse, efectuó un disparo que impactó en su abdomen.