Caputo aceptó la renuncia de Carlos Frugoni tras el escándalo por bienes no declarados

El secretario de Infraestructura dejó su cargo luego de admitir irregularidades en su declaración patrimonial, en medio de una investigación periodística.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de Carlos María Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura, en medio de una controversia por la omisión de bienes en su declaración jurada. La salida del funcionario se produjo tras revelarse que no había declarado siete departamentos en Miami, según una investigación periodística que expuso la situación.
A esas propiedades en Estados Unidos se suman dos sociedades comerciales que tampoco fueron informadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La presión pública y judicial derivada de estas irregularidades precipitó la decisión, luego de que el propio Frugoni reconociera que “cometió un error” al no incluir esos activos.
El ahora exfuncionario contaba con una trayectoria reciente dentro del ámbito estatal. Antes de asumir en Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo que dejó en diciembre de 2025 para integrarse al equipo del Ministerio de Economía.
En paralelo, la situación judicial de Frugoni avanza con una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la declaración de bienes. El caso quedó bajo análisis de los organismos competentes, mientras se evalúan las responsabilidades derivadas de las inconsistencias detectadas en su patrimonio.
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