Caputo aceptó la renuncia de Carlos Frugoni tras el escándalo por bienes no declarados

El secretario de Infraestructura dejó su cargo luego de admitir irregularidades en su declaración patrimonial, en medio de una investigación periodística.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de Carlos María Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura, en medio de una controversia por la omisión de bienes en su declaración jurada. La salida del funcionario se produjo tras revelarse que no había declarado siete departamentos en Miami, según una investigación periodística que expuso la situación.