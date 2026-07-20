Córdoba: cumplía una condena condicional y mató a su expareja a puñaladas

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia, la Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín caratuló el caso como homicidio calificado por femicidio, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua, conforme a lo establecido por el artículo 80 del Código Penal.

Además, la mamá de Rocío Belén Gómez, la mujer asesinada, radicó una denuncia por violencia familiar contra Braudaco, quien fue condenado en 2025 y cumplía una sentencia condicional en ese domicilio.

La joven era mamá de tres niñas menores de edad y el crimen conmocionó a la localidad de Santa María de Punilla, ubicada en el departamento Punilla y a 42 kilómetros de Córdoba capital.