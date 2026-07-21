Motochorros asesinaron a un cabo de la Policía Federal para robarle la moto en Loma Hermosa

Tras el ataque, el delincuente se apoderó de la moto del policía y escapó junto a su cómplice. El cabo murió pocos minutos después como consecuencia de las heridas sufridas.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos.