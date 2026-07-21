Motochorros asesinaron a un cabo de la Policía Federal para robarle la moto en Loma Hermosa

El efectivo estaba de franco cuando fue interceptado por dos delincuentes. Intentó sacar su arma reglamentaria, recibió dos disparos y murió en el lugar. El ataque quedó filmado.
Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado por dos motochorros durante un violento robo en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. El efectivo, que se encontraba de franco, fue sorprendido mientras circulaba en su moto y terminó baleado cuando intentó defenderse.
El crimen ocurrió este lunes por la noche sobre Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Jerez, integrante de la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA.
Una cámara de seguridad registró toda la secuencia. En las imágenes se observa cómo dos delincuentes en moto se ponen a la par del policía. El acompañante descendió armado, efectuó un disparo intimidatorio y obligó al cabo a bajarse de su vehículo.
Jerez retrocedió y entregó su mochila sin oponer resistencia. Sin embargo, cuando intentó extraer su arma reglamentaria, el asaltante le disparó dos veces en el abdomen a quemarropa.
Tras el ataque, el delincuente se apoderó de la moto del policía y escapó junto a su cómplice. El cabo murió pocos minutos después como consecuencia de las heridas sufridas.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos.
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