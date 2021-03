El hecho ocurrió en la calle Moreno, entre Castelli y Matheu de Bernal. Estefanía, la víctima de esta historia, contó detalles de lo ocurrido: “Me caí muy fuerte contra el piso, por suerte no estoy fracturada. Salí de mi casa, guardé las llaves en la mochila, inmediatamente él dobló, frenó adelante mío y me dijo que me quedara callada o me pegaba un tiro. Yo empecé a correr desesperadamente y a gritar”, relató.

ROBO QUILMES.mp4

“Esto le podría haber tocado a cualquiera porque había gente en la calle. No le importó nada. Por acá roban un montón, es tremendo cómo afanan a cualquier hora del día. Es totalmente injusto”, se lamentó.

ADEMÁS:

Tras el hecho, la mujer fue asistida por un vecino que la llevó al hospital para curar las heridas por el golpe. El ladrón aun no fue identificado y es intensamente buscado por la policía.

El hecho ocurrió a pocas cuadras donde la semana pasada tres delincuentes mataron a Marcos Mendoza, un joven de 18 años que estudiaba y trabajaba como albañil.

Desde hace varias semanas los vecinos de la zona reclaman mayor seguridad. De hecho, el miércoles pasado se realizó una manifestación en la esquina de Lavalle y Ortíz de Ocampo pidiendo medidas de seguridad.