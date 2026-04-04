Cayó el segundo acusado por el asesinato del rapero enterrado en su casa

Ante esas señales, se realizó una nueva inspección y, tras excavar unos 15 centímetros, los efectivos encontraron el cadáver oculto dentro de una cámara séptica, cubierto con escombros y objetos. El caso generó conmoción en la zona por las características del crimen.

Testimonio clave

Uno de los testimonios clave fue el de una comerciante del barrio que aseguró haber mantenido una conversación con uno de los sospechosos el mismo día de la desaparición. Según relató, el hombre se acercó a su kiosco para preguntar qué producto era más eficaz para quitar manchas de sangre de la ropa. En ese momento no sospechó nada, ya que el cliente dijo trabajar en un matadero.

Horas más tarde, vecinos vieron a un grupo de personas frente a la casa de Alleruzzo y escucharon comentarios sobre una posible venta de la propiedad, lo que reforzó la hipótesis de un móvil vinculado a la apropiación de la vivienda.

Reunión con los asesinos

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el crimen se habría producido durante una reunión en la casa de la víctima, donde los implicados consumían alcohol. En ese contexto, se desató una discusión que derivó en una agresión fatal. La autopsia será clave para determinar si la muerte fue producto de golpes u otra causa.

Baladán, el primer detenido, habría reconocido su presencia en el lugar, aunque intentó deslindar responsabilidades y apuntó contra García como autor material del hecho. Ambos quedaron imputados por homicidio y continúan siendo investigados por la fiscalía.

El expediente está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien busca reconstruir con precisión las horas previas al crimen y el rol de cada uno de los acusados.

Alleruzzo era una figura conocida en el barrio, donde residía desde hacía más de tres décadas. Su historia incluía presentaciones musicales, participaciones en televisión y un fuerte vínculo con la cultura urbana. También había tenido notoriedad mediática por su defensa de un vecino involucrado en una causa judicial de alto perfil.

La noticia de su muerte generó impacto entre vecinos y allegados, que lo describieron como una persona querida y vinculada a la música. Mientras tanto, la investigación avanza con el objetivo de esclarecer un crimen que expuso una trama de violencia, conflictos personales y posibles intereses sobre la propiedad de la víctima.