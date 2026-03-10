Rosario: el acusado por el crimen del bebé en la barbería confesó y dijo que "no vio que estaba el nene"

Según trascendió de fuentes judiciales, el imputado reconoció haber disparado con un revólver calibre 38 durante la balacera que se produjo el pasado jueves en la barbería ubicada en Melincué al 6100, donde murió Gian Mastrocola, de 15 meses.

“Nunca vi que estaba el bebé en la barbería. Nunca hubiera hecho eso porque tengo sobrinos menores de edad”, sostuvo Portillo ante la Justicia. El sospechoso había sido reducido por vecinos del barrio luego de caer de la motocicleta en la que intentaba escapar tras el ataque.

En la misma causa también fue detenido Alan Vallejos, quien se declaró inocente y negó haber tenido participación en el crimen. “Yo doy la cara. A mí no me secuestraron ningún celular. En mi casa no encontraron nada”, expresó.

Sin embargo, durante un allanamiento en su domicilio de la calle Bacle al 6300, la Policía secuestró una pistola calibre 11.25, una bolsa con 306 gramos de cocaína sin fraccionar y un celular destruido. Por ese motivo fue imputado además por tenencia de arma de guerra y de estupefacientes con fines de comercialización.

Para la Fiscalía, Vallejos habría participado en las distintas etapas del episodio que culminó con el asesinato del bebé. Los investigadores sostienen que el conflicto comenzó con una pelea en la barbería y luego escaló hasta convertirse en un ataque armado.

Balearon la casa de un familiar de uno de los acusados

La violencia vinculada al caso continuó incluso después de las detenciones. Durante la madrugada de este martes, desconocidos balearon la vivienda de un primo de Alan Vallejos en la zona de pasaje Bacle al 6500 de Rosario.

Según fuentes policiales, minutos antes de la una de la mañana vecinos alertaron por detonaciones en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron al menos tres vainas servidas y varios impactos de bala en el frente de la casa.

Bacle-al-6500-balacera-saga-Gian-Mastrocola-tatin-2-768x512 La violencia alrededor del caso continúa: balearon la casa de un familiar de uno de los imputados.

En el lugar también se halló una nota con amenazas, aunque no se registraron personas heridas.

Prisión preventiva para los acusados

Durante la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Juan Ignacio Gasparini dictó prisión preventiva por hasta dos años para los dos principales acusados.

La fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, les atribuyó a Portillo y a Vallejos el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Mientras la investigación continúa, la Justicia intenta identificar a otros sospechosos que habrían participado del ataque y que todavía permanecen prófugos.