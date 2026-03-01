Newell's y Central se cruzan en el clásico de Rosario: hora, TV y formaciones

Newell´s está en una situación crítica en este arranque de campeonato y viene arrastrando una mala campaña del anterior. La Lepra no logra revertir este mal momento y cada vez es más preocupante su futuro. Hace dos fechas, la dupla Orsi-Gómez dejó su cargo por los malos resultados y hoy debutará Frank Darío Kudelka en el banco. Una derrota con su clásico rival puede ser un golpe muy duro para esta situación que atraviesa la institución.

finalissima El último encuentro entre Newell´s y Rosario Central fue para el Canalla, con un golazo de tiro libre de Ángel Di María.

Por el lado de Rosario Central, el equipo de Jorge Almirón viene de ganarle a Gimnasia de La Plata por 2 a 1 de visitante y cosecha tres partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. Además de estar en un contexto sumamente diferente al de su rival.

De los últimos cinco partidos entre ellos, Central ganó los cinco. El último, con el gol de tiro libre de Ángel Di María.

Probables formaciones

Newell´s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Kudelka.__IP__

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Newell's.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 17.

TV: ESPN Premium.