Newell's y Central se cruzan en el clásico de Rosario: hora, TV y formaciones

Jugarán en el estadio Marcelo Bielsa. La Lepra, que atraviesa un mal momento futbolístico, tendrá el debut del DT Frank Kudelka. Central ganó los últimos cinco clásicos de la ciudad.
Este domingo por la tarde se jugará un nuevo clásico rosarino entre Newell´s y Central por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El estadio Marcelo Alberto Bielsa será el escenario del enfrentamiento de la ciudad que carga con mucha historia en nuestro fútbol.
Newell´s está en una situación crítica en este arranque de campeonato y viene arrastrando una mala campaña del anterior. La Lepra no logra revertir este mal momento y cada vez es más preocupante su futuro. Hace dos fechas, la dupla Orsi-Gómez dejó su cargo por los malos resultados y hoy debutará Frank Darío Kudelka en el banco. Una derrota con su clásico rival puede ser un golpe muy duro para esta situación que atraviesa la institución.
Por el lado de Rosario Central, el equipo de Jorge Almirón viene de ganarle a Gimnasia de La Plata por 2 a 1 de visitante y cosecha tres partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. Además de estar en un contexto sumamente diferente al de su rival.
De los últimos cinco partidos entre ellos, Central ganó los cinco. El último, con el gol de tiro libre de Ángel Di María.
Newell´s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Kudelka.__IP__
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.
Estadio: Newell's.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Héctor Paletta.
Hora: 17.
TV: ESPN Premium.