Rosario: una discusión en una barbería terminó con la vida de un bebé de un año

El episodio ocurrió alrededor de las 19 en una vivienda ubicada en Melincué al 6100, cuando uno de los hombres involucrados en la discusión regresó armado y abrió fuego contra el lugar. Como consecuencia del ataque, murió el niño, que era hijo del propietario del local. La Policía arrestó a un sospechoso de 25 años y continúa buscando a otro presunto participante.

De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó dentro de la barbería mientras uno de los hombres se encontraba cortándose el cabello. En ese momento, otro individuo pasó frente al negocio en su auto.

Desde el interior del local alguien lanzó una botella que impactó contra el vehículo y rompió la luneta trasera. Tras ese hecho, el conductor respondió con una advertencia: “Ahora volvemos”, según indicaron medios locales.

Minutos después, uno de los implicados regresó acompañado por otras personas. Un hombre descendió de una motocicleta y efectuó varios disparos contra la casa donde funcionaba la barbería.

Uno de los tiros alcanzó en el hombro al bebé, identificado como Gian, de 15 meses, que estaba en el lugar. El niño fue llevado de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña, pero llegó sin signos vitales.

Un vecino contó el dramático momento: “Cuando llegué, el nene estaba inconsciente. Lo veíamos todos los días jugando en la vereda”. También lo recordó como “la debilidad de toda la cuadra” y agregó que “recién había empezado a caminar”.

Tras el ataque, un vecino logró reducir a uno de los sospechosos, quien luego fue detenido por la Policía. El arrestado fue identificado como M. A. K. P., de 25 años, y los investigadores creen que sería quien realizó los disparos.

arresto del implicado

Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre 32. Según fuentes de la investigación, el sospechoso tiene antecedentes por robo de motocicletas y portación ilegal de armas. La causa sigue en curso y las autoridades buscan a otro hombre que habría intervenido en el ataque.