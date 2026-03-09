Extraditaron a Chile al cantante Dehilan, acusado de secuestrar a la familia de un narco

El joven de 18 años había sido capturado por la Policía Federal cuando ingresaba a un edificio de alquileres temporarios en el barrio porteño de Monserrat, informaorn fuentes judiciales.

La extradición se concretó el jueves pasado, tras un pedido de la Justicia chilena en el marco de una causa por secuestro extorsivo y sustracción de menores, y según la investigación, el músico integraba una banda que raptó a dos mujeres en Chile y exigió una suma millonaria para liberarlas, mediante amenazas y el envío de fotos y videos mientras permanecían cautivas.

dehilan El trapero chileno tenía miles de seguidores en Instagram y TikTok.

De acuerdo con la causa, las víctimas eran familiares de Marcelo Mella, señalado como líder del clan narco conocido como “Los Mella”. Los secuestradores habían pedido inicialmente mil millones de pesos chilenos, aunque finalmente aceptaron un pago menor que rondó los 500 millones, equivalente a unos 600 mil dólares.

La captura del acusado se produjo en enero, luego de una investigación conjunta entre Interpol y la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. Los agentes detectaron que el joven iba a ingresar al país y montaron un seguimiento hasta ubicarlo en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue detenido por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2.

Tras completar el proceso judicial, el acusado fue trasladado en un vuelo hacia Chile bajo custodia policial y quedó a disposición de la Justicia de su país, que lo considera uno de los principales responsables del secuestro y de las extorsiones realizadas a la familia de las víctimas.