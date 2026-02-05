Juan Manuel Cerúndolo venció a Torres y esta en cuartos del challenger de Rosario

Cerúndolo se quedó con el triunfo por 3-6, 6-4 y 6-3, tras un extenso duelo que superó las dos horas y cuarenta minutos en la cancha central del Jockey Club rosarino.

Francisco Cerúndolo festeja su triunfo con el que avanzó a la tercera ronda en Australia.

De esta manera, Cerúndolo se convirtió en el segundo argentino en alcanzar los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al italiano Andrea Pellegrino (143°) con el objetivo de acceder a las semifinales.

El primer set fue claramente favorable a Torres. El tenista nacido en Vicente López logró quebrar el servicio en su primer turno de devolución, aprovechando una derecha cruzada desviada de su rival y mostrando gran eficacia con los drops.

Si bien se mantuvo mayormente en posición defensiva, Torres exhibió una notable capacidad para responder bolas exigentes y salvó dos break points en el tercer game, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja de 3-0. Con solidez en la red y firmeza en los intercambios, un revés largo de Cerúndolo terminó sellando el parcial por 6-3.

El segundo set comenzó equilibrado, con quiebres consecutivos en el quinto y sexto juego. A partir de allí, Cerúndolo empezó a recurrir con mayor frecuencia a pelotas altas, mientras que Torres buscaba acelerarlas para tomar la iniciativa.

Con mayor confianza y reduciendo errores, “Juanma” dispuso de tres puntos de quiebre y set cuando estaba 5-4 arriba, y logró capitalizar el segundo gracias a un revés largo de Torres, cerrando el parcial por 6-4.

Juan Manuel Cerúndolo consiguió uno de sus mejores triunfos como profesional al derrotar al noruego Casper Ruud (1°).

La manga decisiva mantuvo la paridad durante gran parte del desarrollo. Ambos jugadores se habían quebrado una vez hasta el sexto game, cuando un revés ancho de Torres le dio a Cerúndolo un quiebre clave.

El desenlace fue dramático: con ventaja de 5-3 y al saque para cerrar el partido, Cerúndolo sufrió un calambre en el cuádriceps izquierdo que lo dejó visiblemente limitado. Tras ganar un punto con un saque de abajo y estirar los tiempos al máximo, el argentino apostó todo a su potencia, conectó dos derechas paralelas decisivas y selló su pase a cuartos prácticamente sin poder desplazarse.