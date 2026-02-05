Juan Manuel Cerúndolo venció a Torres y esta en cuartos del challenger de Rosario

Juan Manuel Cerúndolo está en cuartos de final del challenger de Rosario, derrotó a Juan Bautista Torres en tres sets.
El argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°) fue protagonista de un cierre cargado de tensión al imponerse ante su compatriota Juan Bautista Torres (353°) y meterse en los cuartos de final del Challenger de Rosario.
Cerúndolo se quedó con el triunfo por 3-6, 6-4 y 6-3, tras un extenso duelo que superó las dos horas y cuarenta minutos en la cancha central del Jockey Club rosarino.
De esta manera, Cerúndolo se convirtió en el segundo argentino en alcanzar los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al italiano Andrea Pellegrino (143°) con el objetivo de acceder a las semifinales.
El primer set fue claramente favorable a Torres. El tenista nacido en Vicente López logró quebrar el servicio en su primer turno de devolución, aprovechando una derecha cruzada desviada de su rival y mostrando gran eficacia con los drops.
Si bien se mantuvo mayormente en posición defensiva, Torres exhibió una notable capacidad para responder bolas exigentes y salvó dos break points en el tercer game, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja de 3-0. Con solidez en la red y firmeza en los intercambios, un revés largo de Cerúndolo terminó sellando el parcial por 6-3.
El segundo set comenzó equilibrado, con quiebres consecutivos en el quinto y sexto juego. A partir de allí, Cerúndolo empezó a recurrir con mayor frecuencia a pelotas altas, mientras que Torres buscaba acelerarlas para tomar la iniciativa.
Con mayor confianza y reduciendo errores, “Juanma” dispuso de tres puntos de quiebre y set cuando estaba 5-4 arriba, y logró capitalizar el segundo gracias a un revés largo de Torres, cerrando el parcial por 6-4.
La manga decisiva mantuvo la paridad durante gran parte del desarrollo. Ambos jugadores se habían quebrado una vez hasta el sexto game, cuando un revés ancho de Torres le dio a Cerúndolo un quiebre clave.
El desenlace fue dramático: con ventaja de 5-3 y al saque para cerrar el partido, Cerúndolo sufrió un calambre en el cuádriceps izquierdo que lo dejó visiblemente limitado. Tras ganar un punto con un saque de abajo y estirar los tiempos al máximo, el argentino apostó todo a su potencia, conectó dos derechas paralelas decisivas y selló su pase a cuartos prácticamente sin poder desplazarse.
