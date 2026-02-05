Challenger de Rosario: un tenista denunció amenazas de apostadores antes de jugar

Según consta en la denuncia, los mensajes provenían de un número con característica de Rosario y detallaban nombres y direcciones del entorno familiar del jugador en España. “Colabora en este partido o asume las consecuencias”, fue otra de las frases incluidas en el apriete, un mecanismo ya denunciado en el circuito profesional y que en Argentina tuvo un antecedente resonante con Marco Trungelliti en 2015. Tal como marca el protocolo de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, Sánchez Izquierdo informó la situación antes de salir a la cancha.

Ante la gravedad del hecho, el inicio del partido fue demorado casi dos horas. El equipo del jugador dio aviso al supervisor del torneo y se convocó a la Policía, mientras la Fiscalía Regional de Rosario, a través de la unidad de Flagrancia, quedó a cargo de las primeras medidas de la investigación. Finalmente, el encuentro se disputó a puertas cerradas y con presencia policial en el Jockey Club, sede del Challenger 125 que reparte 225 mil dólares en premios.

Tras la derrota después del lamentable hecho, el tenista español se expresó en redes sociales y pidió cautela: “De momento no voy a dar información al respecto hasta que decida cómo hacerlo. Estoy volviendo a casa y necesito descansar”. Luego agregó: “Dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas, a partir de hoy voy a mostrar tolerancia cero y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que represente una amenaza a mí o a mi familia”. Y agradeció al torneo y a la policía “por garantizar mi seguridad”.

En lo deportivo, el partido se jugó sin público y terminó con triunfo de Aboian por 7-5 y 6-4, en un contexto en el que Sánchez Izquierdo, visiblemente afectado, no pudo ocultar el impacto emocional de la situación. El español, actual 279° del ranking ATP, además se bajó del partido de dobles que debía disputar más tarde. El episodio volvió a encender la alarma sobre la presión ilegal de las apuestas en el tenis y dejó una fuerte mancha en uno de los torneos más importantes del calendario argentino.