"Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido", dijo Berni. "Atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer, lo neutralizó", explicó el funcionario al expresar su apoyo al accionar del efectivo de la Bonaerense.

"Este es el mejor ejemplo. Chano está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado con el uso de la pistola Taser. Es necesario dar esta discusión. El uso de estas herramientas son fundamentales para preservar la vida de los policías y los delincuentes", agregó en diálogo con Radio 10.

Sergio-Berni.jpg El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

En esta misma línea, Berni señaló que en este hecho "entró en juego la habilidad del policía" ya que "la diferencia entre la vida y la muerte está a pocos milímetros".

Al brindar más detalles del hecho, explicó que "el policía no le apuntó a la cabeza" sino que "le apuntó como pudo en el momento que pudo para neutralizarlo de manera no letal". Y aclaró que por el momento, el fiscal Juan Manuel Esperante, titular de una UFI de la jurisdicción, "no tomó ninguna medida con el policía".