Encontraron muerto a un jubilado en su casa en Núñez y la Justicia investiga un posible homicidio

Un hombre de 70 años fue hallado sin vida, con golpes y atado, dentro de su vivienda en Vuelta de Obligado al 3100.
El hallazgo de un jubilado asesinado dentro de su departamento en Núñez encendió la alarma en el barrio y derivó en una investigación por homicidio. El cuerpo fue encontrado por la Policía de la Ciudad tras un pedido de auxilio realizado por su hermana.
Según fuentes del caso, la mujer se presentó en la vivienda porque no tenía noticias del hombre desde hacía varios días y notó que la puerta estaba entreabierta. Los agentes de la Comisaría 13B ingresaron al inmueble y encontraron a la víctima sin vida en el living, con signos de golpes y atado con un cable.
El SAME confirmó el fallecimiento y determinó que la muerte había ocurrido más de 24 horas antes. Los investigadores analizaron la escena y aseguraron que no había señales de robo a simple vista, aunque todavía no descartan ninguna hipótesis. El expediente quedó en manos de la Fiscalía de los Distritos Saavedra y Núñez, encabezada por José Campagnoli, que caratuló el hecho como averiguación de homicidio. El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia y avanzar con las primeras pericias.
Las autoridades continúan trabajando para reconstruir las últimas horas del hombre y determinar quiénes pudieron haber estado en la vivienda antes de que se produjera el crimen.
