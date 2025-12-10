Encontraron muerto a un jubilado en su casa en Núñez y la Justicia investiga un posible homicidio

Según fuentes del caso, la mujer se presentó en la vivienda porque no tenía noticias del hombre desde hacía varios días y notó que la puerta estaba entreabierta. Los agentes de la Comisaría 13B ingresaron al inmueble y encontraron a la víctima sin vida en el living, con signos de golpes y atado con un cable.

El SAME confirmó el fallecimiento y determinó que la muerte había ocurrido más de 24 horas antes. Los investigadores analizaron la escena y aseguraron que no había señales de robo a simple vista, aunque todavía no descartan ninguna hipótesis. El expediente quedó en manos de la Fiscalía de los Distritos Saavedra y Núñez, encabezada por José Campagnoli, que caratuló el hecho como averiguación de homicidio. El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia y avanzar con las primeras pericias.

Las autoridades continúan trabajando para reconstruir las últimas horas del hombre y determinar quiénes pudieron haber estado en la vivienda antes de que se produjera el crimen.