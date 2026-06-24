Su ex pareja le dio 37 cuchilladas en una pizzería y solo recibió 10 años de prisión "por ser instruido"

Adriana Barrionuevo se salvó de milagro de ser víctima de un femicidio, pero carga con las graves heridas sufridas
Adriana Débora Barrionuevo, logró sobrevivir a un intento de femicidio en noviembre de 2024 criticó la indignante condena de 10 años de prisión impuesta a su ex-pareja, Sergio Sarria, quien la atacó con 37 puñaladas en una pizzería de la ciudad de Buenos Aires, donde ella trabajaba y en donde las cámaras de seguridad registraron el ataque.
En un controversial fallo, los jueces del tribunal valoraron que es "un hombre instruido" y que "ofreció sus sinceras disculpas" tanto a la mujer como a la adolescente. Su ex pareja y padre de su hija, se declaró culpable y le impusieron una pena de 10 años de cárcel.
Durante el juicio, uno de el fiscal José María Campagnoli, describió al acusado como "violento, tóxico y obsesivo", y sostuvo que ejerció violencia física y psicológica durante un largo período. Según la investigación, también humillaba de manera constante a Barrionuevo con insultos y descalificaciones sobre su origen y situación económica.
"Eres una mediocre, una pobre, una ridícula, una sucia. Nunca vas a salir del kilómetro 30 en González Catán, donde vivís. Yo te saqué de ahí, mugrienta", le decía , según consta en la demanda.
Al fundamentar la sentencia, el juez destacó que el acusado se mostró "muy conmovido por lo ocurrido" y valoró que pidiera disculpas a la víctima y a su hija. El magistrado sostuvo que Sarria reconoció la gravedad de sus actos y recordó que incluso intentó quitarse la vida tras el ataque.
Como atenuantes, el juez consideró que el condenado es "un hombre instruido", que cuenta con el apoyo de su entorno familiar y que mantenía hábitos laborales estables.
También argumentó que Sarria se había mostrado conmovido por lo ocurrido. Estos fundamentos fueron respaldados por otros dos jueces y generaron controversia por su peso en la determinación de la pena.
Sarria se autodefinía en sus redes sociales como actor, comediante, standapero, instagramer y creador de contenido. Tiene un canal de YouTube con más de un millón de visualizaciones y es de San Justo, La Matanza. En sus redes hay publicadas fotos con famosos, volanteando en la calle Corrientes y participaciones en diferentes películas
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