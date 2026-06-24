Su ex pareja le dio 37 cuchilladas en una pizzería y solo recibió 10 años de prisión "por ser instruido"

Al fundamentar la sentencia, el juez destacó que el acusado se mostró "muy conmovido por lo ocurrido" y valoró que pidiera disculpas a la víctima y a su hija. El magistrado sostuvo que Sarria reconoció la gravedad de sus actos y recordó que incluso intentó quitarse la vida tras el ataque.

Como atenuantes, el juez consideró que el condenado es "un hombre instruido", que cuenta con el apoyo de su entorno familiar y que mantenía hábitos laborales estables.

También argumentó que Sarria se había mostrado conmovido por lo ocurrido. Estos fundamentos fueron respaldados por otros dos jueces y generaron controversia por su peso en la determinación de la pena.

Sarria se autodefinía en sus redes sociales como actor, comediante, standapero, instagramer y creador de contenido. Tiene un canal de YouTube con más de un millón de visualizaciones y es de San Justo, La Matanza. En sus redes hay publicadas fotos con famosos, volanteando en la calle Corrientes y participaciones en diferentes películas