Tenía prisión domiciliaria, usaba tobillera electrónica y cayó por vender cocaína

Más allá de los tres detenidos, las fuerzas de seguridad incautaron 1,635 kilogramos de cocaína (distribuidos en un ladrillo de más de un kilo, cinco bolsas con piedras de la misma sustancia y 22 dosis fraccionadas), dos balanzas de precisión y elementos de corte, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, y un vehículo Ford Focus, presuntamente utilizado para la logística delictiva.

Según fuentes policiales, Gil Castañeda habitaba uno de los departamentos allanados. Tras su identificación, los efectivos constataron que el acusado ya había sido aprehendido el 1 de julio de 2024 en el barrio de Parque Avellaneda, cuando transportaba un ladrillo de cocaína y 12 envoltorios listos para la venta.

En aquel momento, la Justicia dispuso concederle la morigeración de la pena mediante arresto domiciliario con tobillera electrónica. No obstante, las pesquisas actuales determinaron que continuaba coordinando la comercialización de drogas desde su residencia.

Los tres detenidos en el procedimiento quedaron a disposición de la Justicia imputados por infracción a la Ley de Drogas (N° 23.737).