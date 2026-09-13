Tenía prisión domiciliaria, usaba tobillera electrónica y cayó por vender cocaína

Se trata de un hombre peruano, de 41 años, que ya tiene ocho antecedentes penales. Fue arrestado durante un operativo en el barrio de Flores, donde la Policía detuvo a otras dos personas de la misma nacionalidad.
Un hombre de 41 años que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica por una causa vinculada a estupefacientes volvió a ser detenido, esta vez acusado de integrar una red de narcomenudeo en el barrio de Flores. Durante el operativo cayeron otras dos personas y las autoridades secuestraron más de un kilo de cocaína.
El principal imputado fue identificado como Gabriel Gil Castañeda, de nacionalidad peruana, que cuenta con ocho antecedentes penales por robo, resistencia a la autoridad y tenencia de drogas para su comercialización. En el mismo procedimiento fueron detenidos un hombre de 34 años y una mujer de 24, también peruanos.
El operativo se llevó a cabo luego de una serie de denuncias anónimas de vecinos que alertaron sobre movimientos sospechosos en un edificio de la calle Lafuente, a metros de la avenida Rivadavia. La investigación, encabezada por la División Investigaciones Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad, incluyó tareas de inteligencia y seguimiento que confirmaron la venta de sustancias en el lugar.
Con las pruebas recolectadas, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, solicitó el allanamiento de dos departamentos dentro del mismo inmueble, medida que fue autorizada por el juzgado a cargo del doctor Agustín Eduardo Riggi.
Más allá de los tres detenidos, las fuerzas de seguridad incautaron 1,635 kilogramos de cocaína (distribuidos en un ladrillo de más de un kilo, cinco bolsas con piedras de la misma sustancia y 22 dosis fraccionadas), dos balanzas de precisión y elementos de corte, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, y un vehículo Ford Focus, presuntamente utilizado para la logística delictiva.
Según fuentes policiales, Gil Castañeda habitaba uno de los departamentos allanados. Tras su identificación, los efectivos constataron que el acusado ya había sido aprehendido el 1 de julio de 2024 en el barrio de Parque Avellaneda, cuando transportaba un ladrillo de cocaína y 12 envoltorios listos para la venta.
En aquel momento, la Justicia dispuso concederle la morigeración de la pena mediante arresto domiciliario con tobillera electrónica. No obstante, las pesquisas actuales determinaron que continuaba coordinando la comercialización de drogas desde su residencia.
Los tres detenidos en el procedimiento quedaron a disposición de la Justicia imputados por infracción a la Ley de Drogas (N° 23.737).