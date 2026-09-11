Quilmes: el FBI frustró el ataque de un chico de 15 años en su escuela

Uno de los datos encendió las alarmas era que el adolescente había manifestado un elevado interés en la compra de vestimenta y de cuchillos tácticos. En los chats con la IA, también había mencionado que era menor de edad.

Con esa información, se activó un protocolo que derivó el alerta al FBI primero y a la Argentina después. La policía secuestró celulares, máscaras y otros elementos. La policía secuestró celulares, máscaras y otros elementos.

Desde el FBI los pusieron al tanto del caso y automáticamente se impartieron las primeras directivas para seguir adelante la investigación.

Entre los elementos que pudieron encontrar en las pesquisas se destacan una serie de consultas a la IA, además de conversaciones con otras personas en el exterior vinculadas con este plan.

El joven está acusado de intimidación pública en grado de tentativa. No prestó declaración al momento de ser allanado. Intervino en la investigación la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo del Dr. Walter Bruno.