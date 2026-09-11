Quilmes: el FBI frustró el ataque de un chico de 15 años en su escuela

El operativo se concretó a partir de una conversación con ChatGPT, que disparó una alarma en Estados Unidos. El adolescente fue detenido.
La Policía Federal logró frustrar que un adolescente de 15 años concretar su plan de un ataque en su colegio para matar a varios de sus compañeros utilizando asesoramiento de la Inteligencia Artificial, a partir de una conversación con ChatGPT, que disparó una alarma en Estados Unidos y en el FBI.
En el domicilio del joven en Quilmes hallaron material táctico, indumentaria y material fílmico, que ya se encuentra incorporado a la causa, según recoge Clarín.
La investigación comenzó 19 de agosto a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, relacionada con un usuario de Gmail que habría mantenido una conversación en ChatGPT.
En esa conversación hablaba de sus planes de realizar un tiroteo en una escuela, inicialmente previsto para el año 2027, aunque podía adelantar los plazos.
Uno de los datos encendió las alarmas era que el adolescente había manifestado un elevado interés en la compra de vestimenta y de cuchillos tácticos. En los chats con la IA, también había mencionado que era menor de edad.
Con esa información, se activó un protocolo que derivó el alerta al FBI primero y a la Argentina después. La policía secuestró celulares, máscaras y otros elementos. La policía secuestró celulares, máscaras y otros elementos.
Desde el FBI los pusieron al tanto del caso y automáticamente se impartieron las primeras directivas para seguir adelante la investigación.
Entre los elementos que pudieron encontrar en las pesquisas se destacan una serie de consultas a la IA, además de conversaciones con otras personas en el exterior vinculadas con este plan.
El joven está acusado de intimidación pública en grado de tentativa. No prestó declaración al momento de ser allanado. Intervino en la investigación la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo del Dr. Walter Bruno.
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