Rechazaron la recusación del Pity Álvarez y continúa el juicio por homicidio

La Cámara de Casación desestimó el pedido de sus abogados contra los tres jueces y el fiscal, por lo que las audiencias podrán retomarse.
La Cámara de Casación rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los tres jueces del tribunal y el fiscal del proceso por lo cual, el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz continuará su curso.
Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían solicitado el apartamiento de las autoridades del debate al cuestionar su imparcialidad, sin embargo, la Cámara consideró que los argumentos presentados no permitían sostener una sospecha objetiva sobre el desempeño de los magistrados.
El fallo ratificó a los integrantes del tribunal y, en sus fundamentos, el camarista Gustavo Bruzzone remarcó que la presentación de la defensa no había aportado elementos concretos para respaldar su planteo.
La resolución también sostuvo que no se configuraba ninguno de los supuestos previstos para la recusación en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. “La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva, de conformidad con los lineamientos establecidos”, señaló el fallo.
El pedido de apartamiento había provocado la suspensión momentánea de las audiencias y la paralización de las declaraciones testimoniales previstas. Con la decisión de la alzada, el proceso oral queda habilitado para retomar las jornadas de debate en los tribunales porteños.
El hecho investigado ocurrió en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano, donde Pity Álvarez está acusado de haber asesinado a tiros a Cristian Díaz. La causa continuará con los mismos jueces y el fiscal que habían sido recusados por la defensa.
Tras la resolución de la Cámara de Casación, el tribunal deberá definir la fecha para reanudar el cronograma de audiencias. El proceso seguirá con la recepción de las pruebas testimoniales previstas.
La decisión de la alzada despejó así el planteo realizado por la defensa y permitió que el juicio oral avance nuevamente. Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, continúa siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz.
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