Rechazaron la recusación del Pity Álvarez y continúa el juicio por homicidio

El pedido de apartamiento había provocado la suspensión momentánea de las audiencias y la paralización de las declaraciones testimoniales previstas. Con la decisión de la alzada, el proceso oral queda habilitado para retomar las jornadas de debate en los tribunales porteños.

El hecho investigado ocurrió en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano, donde Pity Álvarez está acusado de haber asesinado a tiros a Cristian Díaz. La causa continuará con los mismos jueces y el fiscal que habían sido recusados por la defensa.

Tras la resolución de la Cámara de Casación, el tribunal deberá definir la fecha para reanudar el cronograma de audiencias. El proceso seguirá con la recepción de las pruebas testimoniales previstas.

La decisión de la alzada despejó así el planteo realizado por la defensa y permitió que el juicio oral avance nuevamente. Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, continúa siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz.