Alertan por el avance de la "Droga del Miedo" y su conexión con hechos violentos

Durante un operativo en Tolosa, la Policía incautó más de 128 gramos de una sustancia que vinculó con la DOB-Brolamfetamina. Según un especialista, su consumo puede causar paranoia, pánico y alteraciones de la percepción.
El hallazgo de más de 128 gramos de una sustancia que un test orientativo vinculó con la DOB-Brolamfetamina, conocida como "Droga del Miedo", encendió una alerta entre especialistas por los efectos que puede provocar su consumo. La sustancia apareció durante dos allanamientos en el barrio La Bajada II de Tolosa, donde la Policía secuestró además cocaína y marihuana fraccionadas.
La investigación comenzó en marzo y terminó con dos detenidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pericia definitiva deberá establecer la composición de la sustancia, pero el hallazgo puso los focos sobre una droga sintética de fuerte acción alucinógena, asociada a episodios de paranoia, pánico y alteraciones de la percepción.
Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, describió a la sustancia como una droga "muy potente y peligrosa". Explicó que "puede generar sueño, paranoia y alucinaciones intensas". Para graficar la gravedad de esos episodios, relató el caso de un joven que, después de consumirla, "comenzó a ver un tiburón dentro de su casa y escuchó los gritos de auxilio de su madre, a quien imaginaba atrapada dentro del animal. Terminó mordiendo la mano de su propia madre".
Izaguirre advirtió también sobre "el avance de las drogas de diseño y sostuvo que muchas ya se fabrican en el país con recetas y condiciones mínimas de laboratorio". A su entender, "una consecuencia directa de esa expansión será un aumento de episodios violentos y de personas que terminen internadas en instituciones psiquiátricas o privadas de su libertad por la gravedad de los hechos".
El caso de Tolosa comenzó con tareas de vigilancia, filmaciones, fotografías y seguimientos realizados por efectivos de la Delegación La Plata de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Esas medidas permitieron establecer que en dos viviendas del barrio La Bajada II se desarrollaban maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo. Los investigadores identificaron a tres personas: J.R.M., de 74 años; A.V.L., de 43; y B.M., quien no fue localizada durante los procedimientos.
En los allanamientos encontraron 138,8 gramos de cocaína distribuidos en 152 envoltorios y 105,5 gramos de marihuana fraccionados en otros 22 paquetes. También hallaron 128,1 gramos de una sustancia pulverulenta celeste claro. El test orientativo realizado con una ampolla para anfetaminas y éxtasis produjo una coloración compatible con DOB-Brolamfetamina y deberá ser confirmado luego mediante un análisis de laboratorio. También secuestraron 294.350 pesos, nueve celulares, una balanza de precisión, sustancia de corte y recortes de nylon.
Durante los operativos, vecinos arrojaron piedras y dos bombas molotov contra los policías y los móviles para impedir el procedimiento. Fuerzas Especiales logró contener la situación. La Justicia dispuso luego la captura de J.R.M. y A.V.L. La causa quedó a cargo de la Fiscalía 18 de La Plata, encabezada por Hugo Tesón.
La DOB, cuyo nombre químico es brolamfetamina, pertenece a la familia de las fenetilaminas y es una sustancia psicodélica sintética de alta potencia. Puede provocar alucinaciones visuales y auditivas, aumento de la percepción y ansiedad, además de paranoia y crisis de pánico. También se han advertido convulsiones, alteraciones cardiovasculares y cuadros graves de intoxicación.
Sus efectos pueden prolongarse durante muchas horas y aumentar el riesgo de que el consumidor pierda la capacidad de distinguir entre realidad y alucinación. El nombre "Droga del Miedo" está asociado a esas experiencias psicodélicas intensas y aterradoras. El hallazgo de Tolosa vuelve a poner bajo la lupa la circulación de nuevas sustancias psicoactivas y el desafío para las autoridades y los especialistas en adicciones.