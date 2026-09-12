Alertan por el avance de la "Droga del Miedo" y su conexión con hechos violentos

El caso de Tolosa comenzó con tareas de vigilancia, filmaciones, fotografías y seguimientos realizados por efectivos de la Delegación La Plata de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Esas medidas permitieron establecer que en dos viviendas del barrio La Bajada II se desarrollaban maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo. Los investigadores identificaron a tres personas: J.R.M., de 74 años; A.V.L., de 43; y B.M., quien no fue localizada durante los procedimientos.

En los allanamientos encontraron 138,8 gramos de cocaína distribuidos en 152 envoltorios y 105,5 gramos de marihuana fraccionados en otros 22 paquetes. También hallaron 128,1 gramos de una sustancia pulverulenta celeste claro. El test orientativo realizado con una ampolla para anfetaminas y éxtasis produjo una coloración compatible con DOB-Brolamfetamina y deberá ser confirmado luego mediante un análisis de laboratorio. También secuestraron 294.350 pesos, nueve celulares, una balanza de precisión, sustancia de corte y recortes de nylon.

Durante los operativos, vecinos arrojaron piedras y dos bombas molotov contra los policías y los móviles para impedir el procedimiento. Fuerzas Especiales logró contener la situación. La Justicia dispuso luego la captura de J.R.M. y A.V.L. La causa quedó a cargo de la Fiscalía 18 de La Plata, encabezada por Hugo Tesón.

Claudio Izaguirre describió a la "Droga del Miedo" como una droga "muy potente y peligrosa".

La DOB, cuyo nombre químico es brolamfetamina, pertenece a la familia de las fenetilaminas y es una sustancia psicodélica sintética de alta potencia. Puede provocar alucinaciones visuales y auditivas, aumento de la percepción y ansiedad, además de paranoia y crisis de pánico. También se han advertido convulsiones, alteraciones cardiovasculares y cuadros graves de intoxicación.

Sus efectos pueden prolongarse durante muchas horas y aumentar el riesgo de que el consumidor pierda la capacidad de distinguir entre realidad y alucinación. El nombre "Droga del Miedo" está asociado a esas experiencias psicodélicas intensas y aterradoras. El hallazgo de Tolosa vuelve a poner bajo la lupa la circulación de nuevas sustancias psicoactivas y el desafío para las autoridades y los especialistas en adicciones.