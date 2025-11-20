Confirman que los restos son del remisero que llevó al doble femicida Pablo Laurta

De Palacio se encontraba desaparecido desde el pasado 7 de octubre y el hallazgo de sus restos ocurrió el 30 de ese mismo mes luego de un llamado anónimo que dirigió a los investigadores a un punto de la ruta en dirección a Sauce Sur, a 1.5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe.

Finalmente, los forenses lograron determinar que esos restos pertenecían a Palacio, según confirmaron fuentes del caso a los medios periodísticos.

Según los investigadores, la noche del 7 de octubre, luego de encontrarse en la terminal de Concordia, Laurta habría asesinado al chofer y ocultó parte del cuerpo en las inmediaciones de Estación Yeruá, a 11 kilómetros del último registro del teléfono celular de la víctima.

Embed - El momento en el que Pablo Luarta toma el auto de aplicación en Concordia

Luego, acusado habría continuado solo su trayecto hacia Córdoba por rutas secundarias. El lunes 13 de octubre por la tarde, equipos de búsqueda que empleaban drones y personal terrestre localizaron un cuerpo desmembrado.

El cadáver, que carecía de cabeza y brazos, fue trasladado a Concordia para su identificación forense. Luego, el cráneo y una de sus extremidades fueron hallados en Rosario del Tala.

La causa

La Justicia de Córdoba dictó a principios de mes la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio cometido en perjuicio de su exmujer Luna Giardina y de su exsuegra Mariel Zamudio. La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno considera al implicado como presunto autor de los delitos de "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" en el caso de Giardina, de 26 años, y "homicidio agravado por alevosía y violencia de género" contra Zamudio, de 54 años.

Laurta se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, al tiempo que se le habían impuesto 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio en la ciudad entrerriana de Concordia. El hombre había contratado al chofer para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe, pero en los últimos días se hallaron restos humanos y los investigadores analizaban si pertenecían a la víctima.