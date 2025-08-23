Tres muertos en un choque en la Ruta 5: tragedia de una familia de Comodoro Rivadavia

Según el parte policial, en el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Fiat Argo, en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia (Chubut), y un camión Fiat Iveco conducido por un hombre de 29 años domiciliado en Saladillo.

El saldo fue trágico: murieron en el acto el padre, de 40 años, y dos de sus hijos menores de edad. La madre, de 35, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde permanece internada en grave estado.

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil quedó totalmente destruido. El camión, en tanto, se incendió en su totalidad. Su conductor logró salir ileso gracias a la intervención de Cristian Fornes, un exbombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, que circulaba por la zona y fue testigo del hecho. Fornes rescató al camionero de las llamas y colaboró en las tareas de auxilio para sacar a la mujer atrapada en el vehículo.

Investigación del accidente en marcha

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Vial, la Policía Científica de Pehuajó y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero. Los rodados quedaron secuestrados a fin de realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó caratulada como “triple homicidio culposo y lesiones graves culposas”. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

accidente3

Una ruta marcada por la tragedia

La Ruta 5 es desde hace años escenario de numerosos siniestros viales. Vecinos de ciudades como Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, 9 de Julio y localidades pampeanas como Catriló y Lonquimay vienen reclamando la extensión de la autovía y mejores condiciones de infraestructura.

Las quejas apuntan a la falta de mantenimiento en el pavimento, la escasa iluminación y señalización, y el intenso tránsito que soporta la traza. La tragedia ocurrida este sábado vuelve a poner en agenda un pedido histórico de la región: mayor inversión en seguridad vial para evitar que se repitan episodios como este.

La comunidad de Pehuajó y toda la zona amanecieron conmocionadas por el accidente. Mientras la Justicia busca establecer las causas del choque, el dolor por la pérdida de tres vidas se extiende desde el centro bonaerense hasta Comodoro Rivadavia, donde residía la familia involucrada.