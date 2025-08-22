Conmoción en Pehuajó: hallaron muerto a un profesor dentro de un micro

Se trataba de Gustavo Collino, contador y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y del Centro Universitario Regional Saladillo.

El deceso fue advertido por otro viajero, que al llegar a Pehuajó notó que Collino no había cambiado de posición durante el trayecto ni respondía a estímulos. Inmediatamente alertó al chofer, quien confirmó que el hombre no reaccionaba.

De forma urgente se dio aviso al hospital y a la Policía, mientras que Bomberos Voluntarios intervinieron para retirar el cuerpo del micro. Posteriormente, fue trasladado para la correspondiente autopsia.

La noticia causó un profundo impacto en la terminal de ómnibus. “Es la primera vez que me pasa acá en la terminal, uno queda medio shockeado”, expresó Juan Carlos Ramanovich, encargado local de la empresa Plusmar, la firma a cargo del servicio.

Un profesor dividido entre La Plata y Saladillo

Collino era reconocido por su vocación docente y su compromiso con la formación de futuros profesionales. La noticia de su repentina muerte provocó numerosas expresiones de dolor en redes sociales, donde colegas, instituciones y alumnos lo despidieron con mensajes de afecto, destacando su profesionalismo y el legado que deja en varias generaciones de estudiantes.

“Partió haciendo lo que siempre fue su vocación: enseñar”, recordaron desde el ámbito académico. En Saladillo, donde dictaba clases con regularidad, la noticia también provocó conmoción y consternación.

Mientras la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, el recuerdo de Gustavo Collino permanece vivo entre quienes lo conocieron en las aulas y en su labor profesional, dejando una huella difícil de borrar en la educación pública de la provincia.