Triple crimen de Florencio Varela: requieren a Interpol la captura de la mano derecha de "Pequeño J"

Interpol emitió una alerta roja para dar con su paradero. Ozorio tiene registrado un domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios, aunque hasta el momento permanece prófugo. Los investigadores lo ubican como un actor clave en la organización criminal que estuvo detrás de la trampa que derivó en el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda en Varela.

El expediente judicial detalla que “Pequeño J” instruyó a los dueños de la casa -hoy detenidos- a “ordenar todo” para concretar el crimen: cavar los pozos en el patio para ocultar los cuerpos y preparar la escena. La violencia fue transmitida en vivo, lo que refuerza la hipótesis de que las tres jóvenes no eran el verdadero objetivo, sino un vehículo para enviar un mensaje mafioso.

El fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, quien estuvo al frente del caso hasta este jueves, sostuvo que la masacre habría sido una advertencia dirigida a alguien de la propia banda que intentó robar y traicionar al líder narco. La transmisión en vivo habría tenido como destinatario a esa persona.

Mientras tanto, la policía allanó en Barracas un búnker atribuido a “Pequeño J”. En el lugar hallaron trampas electrificadas y un mensaje intimidatorio dirigido a las fuerzas de seguridad, lo que confirma la capacidad de la banda para operar con alto grado de violencia y desafío al Estado.

Por el caso hay cuatro detenidos bajo prisión preventiva en el penal de Melchor Romero. Se trata de dos parejas, una argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado: Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), señalados como los dueños de la casa donde aparecieron los cuerpos, y Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), arrestados en el lugar mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

La investigación avanza con múltiples ramificaciones: esclarecer el rol de cada implicado, determinar el grado de responsabilidad de Ozorio y confirmar si la orden del triple femicidio respondió efectivamente a una venganza interna en la estructura narco de “Pequeño J”.

Reunión con el fiscal

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez,, confirmó que se está por reunir con el nuevo fiscal Adrián Arribas y que este viernes va a realizar denuncias por amenazas contra la mamá de la menor de 15 años y el tiroteo ocurrido días atrás.

Ante la prensa, Fuenzalida anunció que “hay hipótesis, pero nada firme” y que la causa se encuentra con secreto de sumario: “Me estoy por reunir con el fiscal. Hoy la causa se va a mover con el cambio de fiscalía”.

Tras las imputaciones de los cuatro detenidos, el defensor remarcó que “la causa tiene que ir al fuero federal” y que no se encuentran “conformes con la carátula de homicidio”.

Los cuatro se encuentran imputados por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

Otro punto que sumó es que este viernes denunciará las amenazas a la mamá de Lara, el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde en el domicilio donde vivía la menor y contra la parte policial y judicial por el manejo de la investigación.

Por último, fue consultado sobre los dichos de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sobre la transmisión en vivo de los asesinatos: “El video que mencionó Alonso no llegó a la fiscalía ¿Cómo sabe él de su existencia?”.