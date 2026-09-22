Un adolescente de 14 años manejaba una camioneta, chocó y murió: también falleció un joven de 18

El menor perdió el control del vehículo en la Ruta Nacional 14, en San Vicente, e impactó contra otra camioneta. Hubo cinco heridos, dos de ellos internados en terapia intensiva.
Un adolescente de 14 años y un joven de 18 murieron como consecuencia de un violento choque ocurrido en la ciudad de San Vicente, Misiones. El menor conducía una Volkswagen Amarok cuando perdió el control y chocó contra otra camioneta que se encontraba detenida sobre la Ruta Nacional 14. Además, cinco personas resultaron heridas.
El siniestro ocurrió cerca de la medianoche del domingo, a la altura del kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la intersección con la calle Democracia y frente a una estación de servicio. Por motivos que son investigados, la camioneta conducida por el adolescente se cruzó de carril y embistió al otro vehículo.
En la camioneta impactada viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Lange murió en el lugar debido a la violencia del impacto, mientras que el adolescente de 14 años falleció poco después cuando era atendido en el Hospital de San Vicente.
Junto al menor viajaba una adolescente de 16 años, quien sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. El conductor de la otra camioneta, en tanto, permanecía internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo.
Tras el choque, los vehículos se desplazaron varios metros por la banquina y atropellaron a tres personas que se encontraban en el lugar. Dos de ellas eran integrantes de Gendarmería Nacional, ambos de 23 años. Uno sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y el otro un traumatismo leve de cráneo. El tercer herido, de 22 años, sufrió un traumatismo abierto de tórax y también permanecía internado en terapia intensiva.
La División Criminalística de la Policía de Misiones realizó peritajes en el lugar para establecer cómo ocurrió el choque y determinar, entre otros aspectos, la velocidad a la que circulaba la camioneta conducida por el menor.
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