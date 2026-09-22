Un adolescente de 14 años manejaba una camioneta, chocó y murió: también falleció un joven de 18

Tras el choque, los vehículos se desplazaron varios metros por la banquina y atropellaron a tres personas que se encontraban en el lugar. Dos de ellas eran integrantes de Gendarmería Nacional, ambos de 23 años. Uno sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y el otro un traumatismo leve de cráneo. El tercer herido, de 22 años, sufrió un traumatismo abierto de tórax y también permanecía internado en terapia intensiva.

La División Criminalística de la Policía de Misiones realizó peritajes en el lugar para establecer cómo ocurrió el choque y determinar, entre otros aspectos, la velocidad a la que circulaba la camioneta conducida por el menor.