Atacaron la sede del Sindicato del Vidrio y la CGT pide una investigaciòn urgente

Según informaron desde la central obrera, el secretario general del gremio, Cristian Jerónimo, se encontraba dentro del edificio al momento del ingreso. A raíz de lo sucedido, la CGT reclamó que se avance con una investigación urgente para determinar quiénes fueron los responsables y cuál fue el objetivo del ataque.

720 (39) Cristian Jerónimo.

Los autores entraron encapuchados a través de un edificio lindero. Al ingresar, rompieron cámaras de seguridad y provocaron importantes destrozos en distintas oficinas del sindicato.

El ataque

Desde el gremio señalaron que una de las oficinas fue la más dañada pòr los intrusos: la de Jerónimo, que quedó completamente destruida. Por el momento no se informó sobre personas heridas, aunque sí se confirmaron daños materiales considerables.

720 (38) El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), ubicada en Avenida Garay 371, en el barrio de La Boca.

La CGT denuncia un ataque planificado

Las características del ingreso y el nivel de destrucción llevaron a la CGT a descartar que se trate de un robo común. Según indicaron, el accionar fue planificado y tuvo un objetivo concreto.

Tanto el SEIVARA como la CGT vincularon el ataque con el contexto político y sindical. El episodio ocurrió tres días antes de la movilización convocada para el 18 de diciembre en Plaza de Mayo, en el marco del rechazo a una reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Desde el movimiento obrero afirmaron que el ataque no modifica el rumbo del plan de lucha anunciado. También remarcaron que continuarán con las medidas previstas en defensa de los derechos de los trabajadores y reclamaron garantías para el normal funcionamiento de las organizaciones sindicales.