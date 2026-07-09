Un policía retirado se defendió de un robo y mató a un motochorro en Gerli

Uno de los delincuentes fue alcanzado por los proyectiles y murió en el lugar. Su cómplice escapó en la motocicleta en dirección al partido de Lanús y es intensamente buscado por las autoridades.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía Bonaerense encontraron al asaltante tendido boca abajo sobre el asfalto. Junto al cuerpo secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros.

Horas más tarde, una mujer identificada con las iniciales L. V. se presentó en la comisaría luego de ser informada por un familiar sobre el fallecimiento de su primo. Gracias a ese testimonio, el delincuente fue identificado como C. R. C., domiciliado en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de Avellaneda, que ordenó preservar la escena del hecho y realizar las pericias correspondientes. El exintegrante de la PFA ya declaró ante la Justicia y, de acuerdo con las primeras actuaciones, habría actuado en legítima defensa, por lo que hasta el momento no está previsto imputarlo.