Un policía retirado se defendió de un robo y mató a un motochorro en Gerli

Un expolicía de 71 años mató a un motochorro al defenderse de un intento de robo en Gerli. El cómplice escapó y es buscado por la policía.
Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su casa junto a su esposa, en la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda. El otro sospechoso logró escapar en motocicleta y permanece prófugo.
El episodio ocurrió el miércoles, a plena luz del día, cuando el hombre, de 71 años, y su pareja estacionaron el auto a pocos metros de su vivienda, ubicada en la esquina de Casacuberta y Córdoba. En ese momento fueron interceptados por dos ladrones que se movilizaban en una moto.
Uno de los asaltantes descendió del rodado y, bajo amenazas con un arma, le exigió dinero al expolicía, mientras su cómplice permanecía a bordo del vehículo listo para huir. La mujer intentó impedir el robo y forcejeó con el delincuente, quien la empujó al piso sin dejar de apuntarle. Luego también agredió al exsuboficial, que cayó sobre la vereda.
En medio de la secuencia, el retirado logró sacar de un bolso una pistola Bersa Thunder calibre .22 de su propiedad y efectuó varios disparos contra los atacantes.
Uno de los delincuentes fue alcanzado por los proyectiles y murió en el lugar. Su cómplice escapó en la motocicleta en dirección al partido de Lanús y es intensamente buscado por las autoridades.
Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía Bonaerense encontraron al asaltante tendido boca abajo sobre el asfalto. Junto al cuerpo secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros.
Horas más tarde, una mujer identificada con las iniciales L. V. se presentó en la comisaría luego de ser informada por un familiar sobre el fallecimiento de su primo. Gracias a ese testimonio, el delincuente fue identificado como C. R. C., domiciliado en el barrio porteño de Nueva Pompeya.
La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de Avellaneda, que ordenó preservar la escena del hecho y realizar las pericias correspondientes. El exintegrante de la PFA ya declaró ante la Justicia y, de acuerdo con las primeras actuaciones, habría actuado en legítima defensa, por lo que hasta el momento no está previsto imputarlo.