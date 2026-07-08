Femicidio en Junín: un hombre mató a una mujer, secuestró a su hija y fue detenido

A las 7:57, el involucrado se dirige con la nena a pie por la calle Belgrano, en tanto que las autoridades secuestraron un celular y una carta manuscrita por el señalado (padrino de la niña) con el detalle del modus operandi y la posible fuga hacia la localidad de Arias, en la provincia de Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe, a bordo de una moto marca Honda Titán 150 centímetros cúbicos y tanque azul.

El Ministerio de Seguridad había emitido un Alerta Sofía por la desaparición de la menor “A.G.”, quien había sido vista por última vez en esa localidad y la fiscal Fernanda Sánchez, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.1° de Junín, recaratuló el caso como femicidio seguido de rapto.

Los videos captaron a Bonafe mientras maneja el vehículo con la menor detrás, por la Ruta 188 en Obligado, partido de Rojas, en dirección a Pergamino. Más tarde, “hicieron dedo” en la intersección de esa autovía y la Ruta 30, donde fueron levantados por un docente para dejarlos en la esquina de Rocha del centro del último distrito mencionado, en el que ingresaron a un kiosco.

La Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo en la zona, halló al hombre en el cruce de Alsina y Becerra, y Bonafe concurrió con la chica a un cañaveral tras advertir la presencia de los agentes, amenazó con matarla al poner un cuchillo en su cuello y, finalmente, resultó detenido tras cesar en su actitud. La niña fue rescatada ilesa y se encuentra bajo resguardo.

Las cartas del femicida de Junín: "Era matarme o matarla"

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapan, asesinada en Junín, incorporó una nueva prueba considerada clave por los investigadores: dos cartas manuscritas atribuidas al principal acusado, Sebastián Bonafé.

En ellas describió sus intenciones antes y después del crimen y dejó frases que reflejan una presunta planificación del ataque y de la posterior fuga, además de ser perturbadoras en su contenido.

En una de las cartas, el acusado escribió: “Era matarme o matarla”, en referencia a Mercedes Errapan, mientras que también dejó asentado que había pensado en quitarse la vida después del ataque.