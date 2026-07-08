Femicidio en Junín: un hombre mató a una mujer, secuestró a su hija y fue detenido

El acusado, de 32 años, tiene antecedentes penales por violencia de género y grooming contra la niña. Después del asesinato, escapó rumbo a Pergamino, donde fue arrestado por la Policía. Las cartas que escribió antes del femicidio.
Un hombre de 32 años fue detenido por asesinar de un disparo a una mujer y secuestrar a su hija en el partido bonaerense de Junín. El acusado, identificado como Sebastián Bonafe, presenta antecedentes penales por violencia de género y grooming.
El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en una vivienda de la calle Iberlucea 74, donde Mercedes Errapan recibió una herida de bala en la zona occipital y fue encontrada sin vida boca abajo en el baño por los efectivos del Comando de Patrullas de ese municipio. La mujer, vale destacar, había denunciado a Bonafe por haber entrado en el baño y filmado a la niña con el teléfono celular.
Los agentes aprehendieron de manera preventiva a su novio, Jonathan Videla. Después, continuaron con las tareas investigativas y el análisis de las imágenes registradas por las cámaras privadas mediante las que se determinó que el supuesto autor del crimen fue Bonafe, que se retiró de la vivienda junto a la hija de la víctima, de siete años.
Los videos resultaron claves para reconstruir la secuencia del asesinato: en primer término se observa a Videla salir del domicilio a las 5:07 para ir a trabajar; cuatro minutos después se observa a Bonafe saltar el paredón e ingresar a la finca vestido con una campera negra con la capucha colocada.
A las 7:57, el involucrado se dirige con la nena a pie por la calle Belgrano, en tanto que las autoridades secuestraron un celular y una carta manuscrita por el señalado (padrino de la niña) con el detalle del modus operandi y la posible fuga hacia la localidad de Arias, en la provincia de Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe, a bordo de una moto marca Honda Titán 150 centímetros cúbicos y tanque azul.
El Ministerio de Seguridad había emitido un Alerta Sofía por la desaparición de la menor “A.G.”, quien había sido vista por última vez en esa localidad y la fiscal Fernanda Sánchez, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.1° de Junín, recaratuló el caso como femicidio seguido de rapto.
Los videos captaron a Bonafe mientras maneja el vehículo con la menor detrás, por la Ruta 188 en Obligado, partido de Rojas, en dirección a Pergamino. Más tarde, “hicieron dedo” en la intersección de esa autovía y la Ruta 30, donde fueron levantados por un docente para dejarlos en la esquina de Rocha del centro del último distrito mencionado, en el que ingresaron a un kiosco.
La Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo en la zona, halló al hombre en el cruce de Alsina y Becerra, y Bonafe concurrió con la chica a un cañaveral tras advertir la presencia de los agentes, amenazó con matarla al poner un cuchillo en su cuello y, finalmente, resultó detenido tras cesar en su actitud. La niña fue rescatada ilesa y se encuentra bajo resguardo.
La investigación por el femicidio de Mercedes Errapan, asesinada en Junín, incorporó una nueva prueba considerada clave por los investigadores: dos cartas manuscritas atribuidas al principal acusado, Sebastián Bonafé.
En ellas describió sus intenciones antes y después del crimen y dejó frases que reflejan una presunta planificación del ataque y de la posterior fuga, además de ser perturbadoras en su contenido.
En una de las cartas, el acusado escribió: “Era matarme o matarla”, en referencia a Mercedes Errapan, mientras que también dejó asentado que había pensado en quitarse la vida después del ataque.
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