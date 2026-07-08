Rechazaron el pedido de libertad condicional de Morena Rial

La Justicia desestimó la solicitud presentada por la defensa de Morena Rial, condenada a tres años de prisión. Seguirá con arresto domiciliario, tobillera electrónica y restricciones.
La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Morena Rial, quien días atrás fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en robos en viviendas de Villa Adelina y Castelar.
Con esta resolución, la situación de la hija de Jorge Rial no se modifica, continuará bajo arresto domiciliario, monitoreada con una tobillera electrónica y sujeta a las restricciones impuestas por el tribunal.
La solicitud había sido impulsada luego de que la jueza María Coelho homologara el acuerdo de juicio abreviado que derivó en la condena. Los abogados de Rial argumentaron que la joven cumplía con los requisitos previstos por la ley para acceder al beneficio, ya que llevaba más de ocho meses privada de la libertad. Sin embargo, el planteo fue rechazado.
La decisión fue confirmada por el abogado y amigo de la mediática, Alejandro Cipolla, quien expresó su desacuerdo con el fallo y cuestionó el criterio aplicado por la Justicia. A través de sus redes sociales, el letrado aseguró que la causa está siendo tratada con una severidad que considera desproporcionada y planteó dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Morena Rial, además de continuar cumpliendo el arresto domiciliario con tobillera electrónica, mantiene la prohibición de utilizar redes sociales, una de las condiciones impuestas por la Justicia mientras cumple la pena.
De acuerdo con la investigación, uno de los episodios ocurrió el 18 de enero de 2025 en Villa Adelina. Según el expediente, Morena Rial conducía el vehículo utilizado por la banda mientras otros integrantes ingresaban a una vivienda para cometer el robo.
Parte de esa secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y fue incorporada como prueba durante la investigación. Por el momento, la posibilidad de acceder a un régimen distinto al arresto domiciliario quedó descartada y la condenada deberá continuar bajo las condiciones fijadas por la Justicia.