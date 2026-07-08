Rechazaron el pedido de libertad condicional de Morena Rial

Morena Rial, además de continuar cumpliendo el arresto domiciliario con tobillera electrónica, mantiene la prohibición de utilizar redes sociales, una de las condiciones impuestas por la Justicia mientras cumple la pena.

De acuerdo con la investigación, uno de los episodios ocurrió el 18 de enero de 2025 en Villa Adelina. Según el expediente, Morena Rial conducía el vehículo utilizado por la banda mientras otros integrantes ingresaban a una vivienda para cometer el robo.

Parte de esa secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y fue incorporada como prueba durante la investigación. Por el momento, la posibilidad de acceder a un régimen distinto al arresto domiciliario quedó descartada y la condenada deberá continuar bajo las condiciones fijadas por la Justicia.