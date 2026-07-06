Se difundió el video de los incidentes en la Municipalidad de La Plata

Como consecuencia de los incidentes, 19 personas fueron detenidas.

Las imágenes serán incorporadas como prueba en la investigación judicial.

La protesta se produjo luego de que el municipio resolviera dejar de contratar cooperativas de manera directa para tareas como corte de césped, limpieza de zanjas y barrido, y comenzara a adjudicar esos servicios mediante licitaciones públicas.

Según explicó la administración que encabeza Julio Alak, la decisión responde a la Ley Orgánica de Municipalidades y a una intimación del Tribunal de Cuentas bonaerense para adecuar el sistema de contrataciones.

Desde un sector de los manifestantes sostuvieron que el cambio ponía en riesgo sus fuentes de trabajo. Además, afirmaron que el municipio les ofreció una compensación mediante tarjetas sociales de $200.000 y que ese día no fueron recibidos por funcionarios.

Tras los hechos, el municipio presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentado a la autoridad.

Además, desde la administración local señalaron que la organización que encabezó la protesta buscaba mantener un esquema de contratación directa por alrededor de $90 millones mensuales, mecanismo que, según indicaron, funcionaba desde 2011 y que será reemplazado por el sistema de licitación pública.