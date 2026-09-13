Un policía se tiroteó con delincuentes en Virrey del Pino: murió un joven de 18 años

El efectivo estaba por subir a su camioneta cuando fue abordado por varios hombres armados. Tras el enfrentamiento, uno de los sospechosos fue trasladado herido y falleció.

Un joven de 18 años murió tras un intento de robo a un efectivo de la Policía Federal en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El agente, que estaba vestido de civil frente a su casa, fue sorprendido por un grupo de entre tres y cuatro hombres que descendió de un Volkswagen Polo. El hecho terminó en un tiroteo y uno de los presuntos delincuentes resultó muerto.