Un policía se tiroteó con delincuentes en Virrey del Pino: murió un joven de 18 años

El efectivo estaba por subir a su camioneta cuando fue abordado por varios hombres armados. Tras el enfrentamiento, uno de los sospechosos fue trasladado herido y falleció.
Un joven de 18 años murió tras un intento de robo a un efectivo de la Policía Federal en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El agente, que estaba vestido de civil frente a su casa, fue sorprendido por un grupo de entre tres y cuatro hombres que descendió de un Volkswagen Polo. El hecho terminó en un tiroteo y uno de los presuntos delincuentes resultó muerto.
El policía fue identificado como Marcelo Raúl Verón, un sargento primero de 52 años, quien se encontraba por subir a su Volkswagen Amarok cuando comenzó el enfrentamiento. Uno de los sospechosos recibió varios disparos y sus cómplices lo obligaron a un remisero a trasladarlo hasta la UPA 18, ubicada en el cruce de la Ruta 3 y la Autopista Presidente Perón. El joven llegó inconsciente al centro de salud y murió horas después.
Durante la fuga, uno de los integrantes de la banda escapó sobre el capot de un auto, según quedó registrado por una cámara de seguridad. Los delincuentes también interceptaron a un remisero de 39 años, identificado como Leonardo Gabriel Torres, cuando llegaba a su casa junto a su esposa. Bajo amenazas, le ordenaron que llevara al herido hasta el centro asistencial.
La víctima fatal fue identificada como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años y domiciliado en Guernica. La investigación quedó a cargo de la UFI Especializada en Averiguación de Causales de Muerte y Homicidios, que deberá determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer la participación de los demás sospechosos.
comentar